CD Projekt RED ne révélera le DLC Cyberpunk 2077 qu’après son lancement

CD Projekt RED avait précédemment déclaré qu’il partagerait les plans de DLC pour Cyberpunk 2077 dans les semaines précédant le lancement. En raison des multiples retards du titre, cependant, ces intentions ont changé. Maintenant Cyberpunk 2077 Le DLC ne recevra une révélation que quelque temps après l’arrivée du RPG. Pendant ce temps, les informations liées au multijoueur devraient faire surface au premier trimestre de l’année prochaine.

Le président et chef de la direction du studio, Adam Kiciński, a abordé le DLC et les mises à jour multijoueur lors d’un appel trimestriel sur les résultats cette semaine. Seeking Alpha a transcrit la conversation, dans laquelle Kiciński a déclaré: «le plan initial était de [announce Cyberpunk 2077’s DLC] avant la sortie, mais après le récent retard, nous avons décidé d’attendre la sortie pour fournir le jeu aux joueurs, puis de commencer à parler de projets futurs. Donc, après la libération. Il n’a pas précisé exactement quand le public peut s’attendre à entendre parler du DLC post-lancement.

Nous savons que le studio a prévu de nombreux contenus post-lancement. Lors d’un appel aux investisseurs plus tôt dans l’année, Kiciński a déclaré Cyberpunk 2077 comportera «pas moins» de DLC que The Witcher 3. Comme beaucoup se souviennent, le dernier Sorceleur l’entrée se vantait de deux grandes extensions d’histoire et de 16 pièces de DLC, y compris des costumes supplémentaires, des ensembles d’armures, des armes et des quêtes.

Lorsqu’on lui a demandé si le composant multijoueur arriverait en 2022, l’exécutif a noté: «nous n’avons annoncé aucune date jusqu’à présent.» Pourtant, le studio devrait être prêt à partager plus d’informations sur le composant en ligne au premier trimestre 2021, a révélé Kiciński lors de l’appel. Selon la transcription de Seeking Alpha, il a ajouté que CDPR considère le multijoueur comme son propre produit autonome.

C’est une production dédiée séparée, une grande production. Et nous planifions – nous le pensons comme un produit autonome. De toute évidence, ce n’est pas entièrement autonome car il vient de l’univers de Cyberpunk et est très lié au concept de solo Cyberpunk.

Le nouveau jeu très attendu de CD Projekt RED arrive dans les magasins pour PS4, PC et Xbox One le 10 novembre. Alors que la rétrocompatibilité permettra aux joueurs d’explorer Night City sur PS5 et Xbox Series X | S, une version de nouvelle génération entièrement native n’arrivera pas avant 2021.

[Source: Seeking Alpha via Video Games Chronicle]