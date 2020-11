Jack Welsby marque un essai gagnant pour St Helens, vidéo, faits saillants, résultats

Un essai de dernière seconde bizarre du jeune Jack Welsby a donné à St Helens des titres consécutifs de Super League anglaise dans une grande finale passionnante.

L’essai de Welsby est intervenu quelques secondes seulement après le coup de sifflet à plein temps avec les scores à égalité 4-4 entre St Helens et Wigan.

St Helens semblait avoir raté sa chance de remporter le match après que le but de Tommy Makinson sur le hooter ait touché le poteau, mais ce qui s’est passé ensuite est quelque chose qui hantera l’arrière de Wigan Bevan French.

Jack Welsby échappe à Bevan French pour marquer l’essai gagnant de la Grande Finale de Super League (Getty)

La balle a frappé le poteau et a rebondi dans le jeu et a échappé au français, permettant à Welsby de se faufiler et de marquer l’essai quelques centimètres avant que la balle ne rebondisse hors du jeu.

Le joueur de 19 ans a été assailli par ses coéquipiers après l’essai alors que les commentateurs et les fans ont été stupéfaits après que l’arbitre vidéo ait confirmé l’appel sur le terrain.

« C’est une finition phénoménale. Vous abandonnez des jeux comme celui-ci », a déclaré un commentateur.

« La fin la plus dramatique du match le plus engageant. Je ne me souviens pas d’un match comme celui-ci et j’ai regardé beaucoup de matchs de la ligue de rugby. »