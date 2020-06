Cast « DC’s Stargirl » décompose les grands moments émotionnels dans « Hourman and Dr. Mid-Nite »

Comme mentionné ci-dessus, Beth passe une bonne partie de l’épisode à travailler avec Charles McNider qui n’existe pas en dehors d’un programme informatique. Il s’avère que, bien qu’Henry Thomas n’était pas sur le plateau pour lire ses lignes, Washington n’avait besoin de personne d’autre qu’elle.

« Parfois, nous avions quelqu’un qui lisait le dialogue hors caméra, ce qui était toujours très utile », a déclaré Washington. «Sinon, je viens littéralement de mémoriser mes lignes et ses lignes. Je ne plaisante même pas. Je viens d’apprendre des pages et des pages et des pages de dialogue, et je ferais la scène. Je l’écoutais dans ma tête, comment je pense qu’il le dirait. Et puis je réagissais juste et disais mes lignes à voix haute. Je voudrais donc vraiment apprendre les deux. Ce qui est franchement fou, et je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir un super cerveau, car c’est beaucoup. «

Curieusement, lorsque Decider a parlé à Luke Wilson, qui joue également dans la série en tant que compagnon éternel Pat Dugan, il a mentionné que Brec Bassinger avait mémorisé la plupart des le sien lignes. Alors peut-être une version spectacle de deux femmes de Stargirl de DC est en vue?

« C’est vrai! » Dit Washington en riant. « Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais elle le fait. Brec et moi vivons ensemble à Atlanta. C’est intéressant. Parce que nous n’en avons jamais vraiment parlé, mais vous avez tout à fait raison. Je sais qu’elle fait ça. Et elle sait que je fais ça. C’est peut-être juste quelque chose que nous faisons. Je pense que personne d’autre sur notre distribution ne fait ça, je pense que c’est juste nous. Ce pourrait être simplement nos types de personnalité. Je pense que nous aimons un peu de contrôle, et nous devons donc tout savoir. »