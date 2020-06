Superhero Bits: Emerald City Comic-Con annulé, Animatronic Talking Deadpool Head venant de Hasbro & More

Comment Dead Pool en faire une fresque Black Lives Matter? As tu entendu Comic-Con Emerald City est annulé? Vous voulez regarder un documentaire sur Batman: la série animée? Auriez-vous voulu voir Zack Snyder apporter Carrie Kelley dans l’univers étendu DC? Qu’est-ce que Stan Lee dire quand il s’est rencontré pour la première fois Tom Holland? Vous voulez votre propre animatronique, grandeur nature, parlant Dead Pool tête? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Artiste Marvel Will Sliney montre comment dessiner la version de Homme araignée de son jeu vidéo PlayStation 4.

En raison de la pandémie de coronavirus en cours, cette année Comic-Con Emerald City à Seattle, WA est annulé.

The Dark Nights: Death Metal # 1 prélude par @ Ssnyder1835, @GregCapullo, @jonathanglapion, @fcoo et @TENapolitano est en direct sur Instagram maintenant! https://t.co/vIJ8HkiZ23 pic.twitter.com/UKUvLOd2Mm – DC Nation (@thedcnation) 16 juin 2020

DC Comics a publié une bande dessinée prélude à la prochaine The Dark Nights: Death Metal # 1 sur Instagram.

Fille chauve-souris écrivain / artiste comique Cameron Stewart a été accusé d’avoir soigné des adolescentes mineures pour des rapports sexuels.

Habillez-vous pour la grandeur avec la dernière bande-annonce du prochain Iron Man VR jeu vidéo à venir sur PlayStation 4.

Diamond Comic Distributors expédie à nouveau et merveille est en charge avec une variante de couverture pour Empyre # 1.

Artiste Garrison Gist a expliqué pourquoi il a inclus Dead Pool dans une murale soutenant les manifestations de Black Lives Matter.

Ne vous attendez pas à voir Hayley Atwell reprenant son rôle de Agent Carter pour Agents du SHIELDEst la dernière saison.

