Carrie Brownstein réalisera un film sur le groupe – / Film

Heart, le groupe de rock qui est devenu populaire dans les années 1970 et 1980 grâce à ses riffs de guitare déchiquetés et à la voix puissante des sœurs Ann et Nancy Wilson, reçoit le traitement biopic.

Carrie Brownstein, l’écrivain et actrice lauréat d’un prix Peabody qui a joué aux côtés de Fred Armisen dans la série comique Portlandia, est sur le point de diriger le biopic Heart pour Amazon Studios.

Dans une récente interview avec Lyndsey Parker de SiriusXM (via THR), la cofondatrice de Heart, chanteuse et guitariste Ann Wilson a fait connaître le biopic du groupe.

«Ouais, il y a [a biopic] dans les travaux », a-t-elle confirmé. «Je ne peux pas tout vous dire à ce sujet, car il est encore en cours d’écriture. Carrie Brownstein l’écrit. J’ai vu la première ébauche du script. C’est vraiment cool. Elle travaille avec la société de cinéma Amazon et avec le producteur Lynda Obst, qui a Insomnie à Seattle. »

Certains des autres crédits de production d’Obst comprennent Interstellaire, Comment perdre un mec en 10 jours, Contact, Le roi des pêcheurs, et Aventures en garde d’enfants.

Wilson a également révélé qu’Anne Hathaway est l’une des actrices qui se sont déjà manifestées pour exprimer leur intérêt à jouer dans le film en tant que Ann, mais de toute évidence, la vraie Ann n’a pas été impressionnée. «Je ne pense pas qu’elle a tout à fait raison, tu sais? dit-elle.

Le scénario – ou du moins le brouillon que Wilson a lu – «a commencé dans l’enfance et s’est terminé dans les années 90», indiquant qu’il ne s’agira pas d’un film de vie contenu mais plutôt d’une exploration complète de la formation du groupe et de ses des sommets épiques dans ces décennies. Pourquoi les cinéastes continuent de choisir de faire des biopics musicaux dans ce style à la suite de Marchez dur, Je ne le saurais jamais. Mais le grand public mange évidemment ce truc, comme en témoigne Rhapsodie bohémienne étant nominé pour tous ces Oscars il n’y a pas si longtemps et Rami Malek a remporté le prix du meilleur acteur, donc si Queen et Elton John peuvent avoir leur moment sous les projecteurs du biopic, pourquoi pas Heart?

Quant à Brownstein, elle est elle-même une musicienne reconnue. Elle a fait partie de groupes comme Sleater-Kinney, Excuse 17 et Wild Flag, et est une guitariste talentueuse à part entière qui a probablement été inspirée par les ballades de puissance de Heart lorsqu’elle a fait son entrée sur la scène musicale. Elle a réalisé plusieurs épisodes de télévision, mais ce sera son premier long métrage de réalisatrice.

Voici quelques-uns des plus grands succès de Heart, y compris l’époustouflant «Crazy on You», le méchant «Barracuda», et les vers en plein essor «What About Love», «These Dreams» et «Alone».

