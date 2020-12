Jada Pinkett Smith et Brandon Magee entrent dans Redd Zone – betanewsfr

Jada Pinkett Smith, une ancienne de la franchise «Matrix», devrait jouer dans le nouveau film Netflix «Redd Zone» pour Westbrook Studios.

Pinkett Smith, Miguel Melendez et Jon Mone, coprésident des studios Westbrook et responsable des films, produiront le film avec le candidat aux Emmy (R) Howard Burkons et l’ancien secondeur de la NFL et voltigeur de la MLB Brandon Magee, en tant que producteurs exécutifs du projet. .

Basé sur une histoire vraie, « Redd Zone », suit Tia Magee (Pinkett Smith), une mère célibataire qui s’avance pour aider ses fils et leurs coéquipiers de football de lycée, « The Bros », à guérir après le meurtre de leur meilleur ami, Dominic Redd; le film dédié à sa mémoire et au puissant impact qu’il a eu sur sa communauté. Un par un, «The Bros» commence à emménager dans sa maison, et bientôt 17 frères vivent sous son toit. Finalement, tous les «Bros» vont à l’université, et 4 arrivent à la NFL.

Pinkett Smith est actuellement en production sur «The Matrix 4» et produit le prochain biopic «King Richard». Pinkett Smith co-anime la série la plus populaire de Facebook Watch, «Red Table Talk», aux côtés de sa mère et de sa fille.

Les films à venir des studios Westbrook incluent le remake récemment annoncé du classique des années 1980 « Avions, trains et automobiles » et le « King Richard » susmentionné.