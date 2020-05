Carnival Row Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les autres mises à jour

– Publicité –



Mises à jour de la saison 2 de Carnival Row: La série Carnival Row est en fait une série fantastique américaine. La nouvelle de son renouvellement a été confirmée à l’époque en 2019. Donc, les fans sont de bonnes nouvelles pour vous. Il n’y a pas de retour possible, nous obtenons notre nouvelle saison. La série est en phase de production mais la pandémie de coronavirus a mis le monde entier en pause et notre série n’est pas différente.

Ici, nous présentons toutes les informations concernant la prochaine saison de la série.

L’histoire jusqu’ici!

Carnival Row est un original d’Amazon Prime. C’est l’une des séries les plus fantastiques de la plateforme de streaming. L’émission dépeint l’histoire de certaines personnes et les luttes dans leur vie. L’émission décrit magnifiquement leur douleur et toute la misère qu’ils ont traversée dans leur vie. Carnival Row se concentre principalement sur les deux personnages, un détective humain Rycroft Philostrate et une réfugiée Vignette Stonemoss. Le spectacle a gagné une énorme base de fans avec sa première saison car la saison a été un succès instantané. Maintenant, les fans attendent avec impatience la nouvelle saison de la série.

Date de sortie de la saison 2 de Carnival Row

Le spectacle était dans sa phase initiale de production lorsque la pandémie s’est produite et que le verrouillage a été mis en place. Par conséquent, nous ne pouvons rien dire sur les dates de sortie jusqu’à la fin de la production. En fait, nous pouvons nous attendre à un certain retard dans la sortie de la prochaine série. La nouvelle saison pourrait sortir d’ici la fin de 2020 ou d’ici 2021.

Cast de la saison à venir

On pouvait s’attendre à ce que l’ancien casting reprenne dans la nouvelle saison pour leurs personnages. La liste comprend Orlando Bloom comme Rycroft Philostrate, Cara Delevingne comme Vignette Stonemoss, Arty Froushan comme Jonah Breakspear, David Gyasi comme Argus, Caroline Ford comme Sophie Longerbane et Tamzin Merchant comme Imogen.

Restez connecté à nous pour plus de ces mises à jour.

