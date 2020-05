On My Block Season 4 – Date de sortie, Cast, Trailer et The Plot expliqués!

– Publicité –



On My Block est une série Netflix de 3 saisons jusqu’à présent. Le spectacle tourne autour des quatre enfants de Los Angeles. On My Block s’occupe du lycée. En outre, l’émission a un contenu mature comme le racisme, le meurtre, la violence et l’amitié. Les fans sont impatients de savoir s’il y aura une suite? Il est prévu que la saison 4 arrive sur Netflix.

La date de sortie de l’émission n’a pas encore été confirmée. Les fabricants ont informé que lorsque la production commencera, la date de sortie sera notifiée.

On My Block Saison 4 Bande-annonce

Dans le scénario actuel, il n’existe aucune remorque. La remorque sera attendue une fois la production terminée.

On My Block Saison 4 Cast

Le casting impliquera les mêmes visages vus à chaque saison. En outre, le co-créateur, Jeremy Haft, a parlé à une source et a parlé de la saison 4. Il a déclaré que la saison 4 contiendrait les détails de Core Four. De plus, Jasmine, le Core Five et le Core Six seront discutés.

On My Block Season 4 Plot

Passons à l’intrigue du spectacle. L’émission traite de quatre enfants de LA au lycée. Les enfants ont une vie difficile au lycée. Cependant, leur amitié est très forte et significative. Chaque saison contient de la morale pour les téléspectateurs. La saison finale 3 a laissé les téléspectateurs dans le doute. Le Core Four a été séparé à la fin de l’épisode. Le spectacle est passé à deux ans plus tard.

Une chose qui n’a pas été clarifiée pour les fans était le personnage de Lil Ricky. Le personnage de Lil Ricky ne s’est pas complètement développé. C’était une partie que les téléspectateurs attendent de la saison précédente. Quoi qu’il en soit, il est prévu que le personnage évoluera dans la prochaine saison 4. Il est confirmé que la saison 4 sera encore plus sombre et intéressante.

Pour plus d’informations sur On My Block, restez connecté et restez à l’écoute des nouvelles de Honk!

