CAMILLA ZHANG, responsable de la sensibilisation des bandes dessinées de KICKSTARTER, est licenciée

Crédits: Kickstarter



Camilla Zhang Crédits: Kickstarter



Camilla Zhang, la responsable de la communication de Kickstarter, a confirmé qu’elle faisait partie des 40% des personnes licenciées par la société de financement participatif ce mois-ci.

« Cela me brise le cœur de dire que ce sera ma dernière semaine à Kickstarter », a annoncé Zhang Twitter. « Le 8 mai a marqué ma deuxième année au sein de l’entreprise, et seulement un jour avant que je découvre que je ferais partie des 40% de salariés licenciés.

Au cours de ses deux années au sein de l’entreprise, Zhang a lancé le Petite presse, grandes idées initative avec SPX, a lancé la toute première anthologie de bandes dessinées de la société, organisé des tirs à la tête de créateurs gratuits à FlameCon et fait partie du gain de plus de 15 millions de dollars de la catégorie des bandes dessinées en 2018 et 2019.

Zhang a déclaré que le Kickstarter Union, dont elle fait partie, a aidé à négocier un forfait de séparation pour elle et ses proches, y compris quatre mois de salaire – et une année de droits de rappel « , ce qui me donne un peu d’espoir que je puisse revenir pour grandir servir la communauté que j’aime tant. «