Assassin’s Creed Valhalla ‘Optimisé sur la série X’ 4K / 30FPS, PS5 Inconnu

Si vous vous attendiez à ce que la prochaine génération fonctionne sur une ligne de base de 4K / 60fps pour tous les jeux, vous voudrez peut-être rappeler cela. Ubisoft a confirmé que le thème trans-gen Viking Assassin’s Creed Valhalla « Fonctionnera au moins 30 FPS » sur la Xbox Series X dans une « superbe résolution 4K ». Bien qu’elles soient conçues à un niveau de base pour le «plus petit dénominateur commun» (pour ainsi dire) des consoles de génération actuelle, les versions de prochaine génération du jeu ne sont même pas garanties d’atteindre 60 images par seconde.

La citation vient d’Eurogamer Portugal, qui a contacté Ubisoft après que la liste «Optimized for Series X» sur le site Web Xbox (image ci-dessus) n’a pas montré de badges pour le raytracing ou 60fps, ne mettant en évidence que 4K et Smart Delivery dans sa prochaine génération traits. Ironiquement, la même liste vante les jeux optimisés comme ayant «des temps de chargement, des visuels, une réactivité et des fréquences d’images inégalés jusqu’à 120 images par seconde». Voici le devis complet d’Ubisoft à Eurogamer concernant la liste des sites Xbox pour Assassin’s Creed Valhalla:

Ubisoft s’est toujours engagé à explorer de nouvelles technologies, en tirant parti des capacités des nouvelles consoles pour offrir l’expérience la plus immersive possible, c’est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec Microsoft pour apporter Assassin’s Creed Valhalla à la Xbox Series X. Actuellement, nous pouvons garantir qu’Assassin’s Creed Valhalla fonctionnera au moins 30 FPS. Assassin’s Creed Valhalla bénéficiera de temps de chargement plus rapides, permettant aux joueurs de se plonger dans l’histoire et le monde sans friction. Enfin, Assassin’s Creed Valhalla bénéficiera de graphismes améliorés rendus possibles par la Xbox Series X, et nous avons hâte de voir le monde magnifique que nous créons avec une résolution 4K époustouflante. Nous aurons beaucoup plus à vous montrer sur Assassin’s Creed Valhalla dans un avenir proche, alors restez à l’écoute pour plus d’informations bientôt.

Le libellé laisse à désirer, et avec six mois au moins avant la sortie du jeu, il y a une chance que la promesse de « au moins 30 images par seconde » soit simplement qu’Ubisoft ne soit pas trop prometteur et ne puisse donc pas tenir ses promesses. À tout le moins, ils promettent une livraison de résolution 4K, mais s’ils offrent une sorte de visuel par rapport à l’option de performance, il est possible qu’Ubisoft puisse choisir de réduire la résolution afin d’atteindre un 60fps stable.

Notamment, cela ne répond également qu’aux demandes de renseignements sur la page « Optimisé pour Xbox Series X », donc cela ne reflète pas nécessairement les spécifications de la version PS5 du jeu (sans parler des versions de la génération actuelle). Ubisoft a encore beaucoup de temps pour présenter les fonctionnalités qui rendent les versions de nouvelle génération différentes de cette génération. Nous ne savons pas encore si les versions de nouvelle génération sont dotées d’améliorations ou de fonctionnalités supplémentaires en plus des visuels plus jolis.

[Via: Wccftech]