Cam Newton débarque chez les Patriots

Les Patriots ont fait sensation sur le marché de contrats des quarts avec l’acquisition du joueur Cam Newton.

L’un des meilleurs quart arrière

Les New England Patriots ont été quelque peu en difficulté depuis la perte du quart arrière Tom Brady parti chez les Buccaneers de Tampa Bay après 20 saisons, mais ils se sont finalement relevés à un mois avant la rentrée au camp d’entraînement, avec l’arrivée du quart de 31 ans Cam Newton. Ce joueur a passé les neuf premières saisons de sa carrière avec les Panthers de la Caroline. Il leur a même permis d’accéder au Super Bowl lors de la 50e présentation de la classique annuelle, en février 2016. Malheureusement, la victoire n’était pas au rendez-vous, suite à l’incroyable performance des Broncos de Denver qui a remporté le match sur le score de 24 à 10. En mars dernier, Cam Newton a été libéré par les Panthers, qui ont passé un accord avec Teddy Bridgewater pour le remplacer.

Deux matchs

🚨 Cam Newton signe un contrat d'une saison pouvant atteindre jusqu'à $7.5M avec les #Patriots. Le QB de 31 ans, ancien MVP avec les Carolina Panthers, aura donc une opportunité pour un poste de titulaire.

Chez les Patriots, sa mission sera de succéder à Tom Brady. Avec ce contrat, il empochera près de 7,5 millions de dollars. Newton est apparu en seulement deux matchs la saison dernière en raison d’une blessure au pied. Cela fait suite à une blessure à l’épaule l’année précédente qui a eu un impact sur sa performance. Le MVP 2015 semble aujourd’hui retrouver sa forme d’avant. D’ailleurs, il envoie régulièrement des vidéos d’entraînements sur les réseaux sociaux. Et à le voir, il semble être sur la bonne voie pour intégrer bientôt le camp d’entraînement des Patriots.

Une amende d’un million de dollars

La nouvelle équipe de Cam Newton est également au cœur d’un scandale. En décembre 2019, une équipe de tournage des Patriots a fait l’erreur de filmer leur prochain adversaire, les Bengals de Cincinnati. Cela leur a valu une sanction émanant de la NFL qui ne tolère pas la tricherie ainsi que le paiement d’une amende de plus d’un million de dollars américains. En plus de l’amende, l’équipe sera privée d’un choix de troisième tour en 2021 et son équipe de production ne sera autorisée à tourner pendant la prochaine saison. En outre, la NFL a décidé de bannir le producteur David Mondillo, précédemment renvoyé par les Patriots, qui coordonnait le tournage des Patriots, de toutes ses activités.