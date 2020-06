la PS5 comparer à un pingouin conçu par Apple

Le battage médiatique de la PlayStation 5 semble avoir infecté même John Oliver, qui a mentionné le système de nouvelle génération dans le dernier épisode La semaine dernière ce soir. Seéguant d’une histoire sur des foules folles, Oliver suggère que le «piétinement» ne devrait être autorisé que lors de Thanksgiving et «quel que soit le jour où la PS5 sortira».

Il explique: «Peu m’importe qu’il ressemble à un gaufrier étranger ou à un pingouin conçu par Apple, il y aura Horizon Forbidden West en version exclusive, et je piétinerai quiconque se tient entre moi et ce jeu. Je veux tuer des robots dinosaures avec des flèches enflammées et je veux le faire maintenant. »