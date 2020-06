Bugatti Chiron cabriolet cherche milliardaire pour l’acquérir

La Bugatti Chiron cabriolet sortira en un seul exemplaire. Une seule personne pourra ainsi l’acquérir en payant une somme faramineuse.

Un seul exemplaire pour un seul client

Un seul milliardaire pourra acheter la Bugatti Chiron cabriolet https://t.co/SVnU48GANg — TURBO M6 (@turbofr) June 28, 2020

En 2016, Bugatti avait déclaré qu’ils ne produiront pas de version découvrable de la Chiron, lorsque la nouvelle voiture de sport, en remplacement de la Veyron a été lancée. Comme explication, le constructeur avait avancé qu’il leur sera difficile, voire impossible de changer la structure de la monocoque en fibre de carbone, suite à la fabrication très spéciale de ce modèle. Cependant, des spécialistes de TheSupercarBlog indiquent que le constructeur envisage réellement de construire une version sans toit de cette Chiron. Une édition limitée, explique le blog puisqu’un seul exemplaire sera construit et sera dédié à un seul client.

Imprévisible

Il est toujours difficile de prédire à l’avance les futurs projets de Bugatti, tant le constructeur est imprévisible dans ses décisions. En 2018, le constructeur automobile de Molsheim, en France, a déclaré qu’il n’irait pas après la barre des 300 mph. Moins d’un an plus tard, une Chiron modestement réformée a atteint 304,773 mph sur la piste d’essai Ehra-Lessien de Volkswagen. Un exploit qui a débouché sur la création d’une Chiron Super Sport 300+ vendue à 5,19 millions de dollars et, plus récemment, d’une montre-bracelet Jacob Twin Turbo Furious 300+ proposée à 580 000 $. En 2019, Bugatti a déclaré: « Il n’y aura pas de VUS ». Huit mois plus tard, le constructeur a révélé qu’il avait déjà conçu une variante et l’avait fait tester par des clients potentiels, qui l’auraient tout de suite aimé.