Call of Duty: Modern Warfare a été le CoD le plus vendu de sa première année civile

Image via Activision

Call of Duty: Guerre moderne est le plus vendu La morue titre dans sa première année civile, Activision a révélé hier dans son appel de résultats du troisième trimestre.

Activision a déclaré que les deux tiers de tous CoD: Guerre moderne les ventes étaient numériques, et beaucoup d’entre elles provenaient de joueurs ayant mis à niveau la version gratuite de Call of Duty: Warzone.

Guerre moderne et Warzone a vu plus de trois fois plus d’utilisateurs actifs mensuels que l’année dernière Call of Duty: Black Ops 4 au cours du même trimestre, et les utilisateurs actifs mensuels de PC ont été «multipliés par dix».

Capture d’écran via Activision

Par rapport à Black Ops 4, les heures de jeu sur console et PC étaient environ sept fois plus élevées.

«Nos équipes continuent d’exécuter nos plans de croissance avec excellence dans des circonstances extrêmement difficiles», a déclaré Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard. «Nous sommes sur la bonne voie pour générer une croissance soutenue à long terme dans nos franchises en propriété exclusive. Confiants dans notre capacité à continuer à exécuter, nous améliorons nos perspectives pour l’année et restons enthousiastes pour nos perspectives de croissance l’année prochaine.

Merci en grande partie à Appel du devoir, Le chiffre d’affaires net d’Activision au troisième trimestre 2020 était de 773 millions de dollars, «tiré par Guerre moderne et Warzone revenus dans le jeu. »

Avec Call of Duty: Guerre froide Black Ops en raison de son lancement dans quelques semaines, et avec Warzone étant intégré dans le nouveau titre en décembre, La morue n’a encore montré aucun signe de ralentissement. Guerre froide Black Ops devrait sortir le 13 novembre.