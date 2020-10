Qu’est-ce qu’un hologramme? Comment fonctionne la technologie derrière le cadeau d’anniversaire de Kanye West à Kim Kardashian

La star de la télé-réalité devenue magnat de la beauté a été critiquée pour avoir décidé de transporter sa famille et ses amis vers une île privée au milieu d’une pandémie – même avec la mise en garde qu’ils Tous ont été soigneusement testés pour Covid-19 et auto-isolés avant le voyage.Puis, son mari Kanye West lui a offert un cadeau de 40e anniversaire qu’elle aura sans doute du mal à oublier: un hologramme parlant de son défunt père, Robert Kardashian. newsletter dernières nouvelles et analyses L’avocat et homme d’affaires américain est décédé en septembre 2003. Cependant, en utilisant les dernières technologies, il a été amené à la vie et programmé avec un script. Pour mon anniversaire, Kanye m’a offert le cadeau le plus attentionné de ma vie. Une surprise spéciale du ciel. Un hologramme de mon père. ✨ ???? C’est tellement réaliste! Nous l’avons regardé encore et encore, plein d’émotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 29 octobre 2020Voici ce que sont les hologrammes – et comment ils fonctionnent réellement.Qu’est-ce qu’un hologramme? Un hologramme est fabriqué à partir d’une technique photographique qui enregistre la lumière diffusée par un objet , puis le présente d’une manière qui apparaît en trois dimensions. Différents types d’hologrammes ont été utilisés au fil des ans. Ceux-ci comprennent des hologrammes de transmission, qui permettent à la lumière d’être projetée à travers eux afin que l’image puisse être vue de côté. Il y a aussi des choses comme les hologrammes arc-en-ciel qui sont utilisés sur les cartes de crédit et les permis de conduire à des fins de sécurité. «Pour créer un hologramme, vous avez besoin d’un objet (ou d’une personne) que vous voulez enregistrer; un faisceau laser à projeter sur l’objet et le support d’enregistrement; un support d’enregistrement avec les matériaux appropriés nécessaires pour aider à clarifier l’image; et un environnement clair pour permettre aux faisceaux lumineux de se croiser », écrit Robert Workman pour Live Science.« Un faisceau laser est divisé en deux faisceaux identiques et redirigé par l’utilisation de miroirs. L’un des faisceaux divisés, le faisceau d’éclairage ou le faisceau d’objet, est dirigé vers l’objet. Une partie de la lumière est réfléchie par l'objet sur le support d'enregistrement. » Comment créent-ils des hologrammes humains numériques?[This] implique un stand-in physiquement similaire filmé portant des marqueurs de capture de mouvement devant un écran vert. À partir de là, les artistes visuels combinent les données de la performance du double du corps avec des images en direct d’archives et, le cas échéant, des scans 3D, pour créer une ressemblance mutable et générée par ordinateur de la célébrité », écrit Jimi Famurewa pour Wired. ceux-ci impliquent un travail méticuleux – l’équipe Tupac a travaillé 24 heures sur 24 pendant deux mois dans une pièce recouverte de photos du rappeur – mais une fois terminés, ils fournissent à l’équipe VFX toute une banque de mouvements faciaux et d’expressions à manipuler. fait, et l’hologramme est lu, une vidéo est projetée sur un miroir au pied de la scène, puis rebondie sur ce matériau réfléchissant incliné, poussant des images 2D dans la vision du public. D’autres éléments de la performance, tels que la mise en scène, les danseurs et tout le reste, contribuent à vendre l’astuce visuelle élaborée.L’auteur-compositeur-interprète Dan Olsen se produit comme un hologramme interactif aux côtés de son guitariste Dan Jeffries au 8 Northumberland Avenue, à Londres. (Photo: PA) Quelles stars ont été transformées en hologrammes dans le passé? Comme mentionné, Tupac, le rappeur décédé en 1996 à l’âge de 25 ans, a été ramené sur scène en utilisant la technologie pour une performance posthume spéciale à Coachella en 2012. Le La société qui a créé l’hologramme, Digital Domain, a remporté le Titanium Award aux Cannes Lions cette année-là, qui célèbre les toutes meilleures nouvelles innovations révolutionnaires dans les communications de marque.L’hologramme de Michael Jackson a fait son entrée aux Billboard Awards en 2014 et n’a jamais joué. « Slave To The Rhythm ». L’image du présentateur encore vivant Jimmy Kimmel a également réussi à apparaître dans trois endroits différents à la fois en 2015, y compris aux Country Music Awards. La regrettée pop star latina Selena a été annoncée pour une tournée en tant qu’hologramme en 2018, mais le projet n’a jamais abouti. Cela dépend de divers facteurs, mais pour référence, Nick Smith d’AV Concepts, qui a organisé l’hologramme Tupac, a déclaré qu’il en coûtait 100 000 $ à fabriquer, mais plus de 400 000 $ à mettre sur scène. Je ne peux pas dire combien cet événement a coûté, mais je peux dire que c’est abordable dans le sens où si nous devions amener des artistes du monde entier et créer des concerts à travers le pays, nous pourrions mettre [artists] dans tous les lieux du pays », a déclaré M. Smith à MTV.

