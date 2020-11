Call of Duty: le correctif Warzone ajoute la version bêta des matchs privés et réduit à nouveau la taille du fichier

En ce qui concerne les bonnes façons de commencer la journée, découvrir que la taille du fichier de Call of Duty: Warzone a de nouveau diminué est juste là. Infinity Ward a publié hier soir une mise à jour charnue qui réduit de 25 Go la taille du fichier du jeu de guerre sur toutes les plates-formes.

Le directeur de la production de Treyarch, Paul Haile, a d’abord révélé les plans sur Twitter avant qu’un article de blog sur le site du jeu n’entre dans plus de détails. Une nouvelle option a été ajoutée qui vous permet de diffuser des actifs haute résolution de manière dynamique. Les textures se concentrent sur les armes et les opérateurs et peuvent être activées dans la section détails et textures de l’onglet graphique que vous pouvez trouver sous les options.

Nous avons également une version bêta de matchs privés à essayer pour Warzone. Il existe trois modes que vous pouvez actuellement essayer, à savoir Battle Royale, Plunder et Mini BR. Le seul hic, cependant, est qu’ils nécessitent chacun un nombre de joueurs différent pour commencer. Battle Royale est le plus lourd, avec 50 joueurs. Plunder et Mini BR, quant à eux, nécessitent respectivement 30 et 24 joueurs. Nous vous recommandons de rejoindre la communauté Discord de Call of Duty et d’utiliser ses canaux vocaux LFG.

Il y a aussi quelques autres corrections mineures, comme un bug visuel pour le M4 Tombstone. Si vous souhaitez voir les notes de mise à jour dans leur intégralité, vous pouvez les trouver sur le site Web du développeur.

La mise à jour de ce soir réduira considérablement la taille de MW / WZ sur toutes les plates-formes (25+ Go). si vous êtes intéressé par les textures haute résolution, elles ont été déplacées vers un nouveau pack haute résolution pour consoles. sur PC, une nouvelle option a été ajoutée pour diffuser dynamiquement les ressources haute résolution, si vous le souhaitez. – Paul Haile (@Tyrael) 10 novembre 2020

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops – Cold War arrive plus tard cette semaine, donc tout se passe actuellement dans CoD. Warzone arrive, cependant, ne vous inquiétez pas. Si vous souhaitez vous préparer, nos guides Call of Duty: Black Ops – Cold War guns et Call of Duty: Black Ops – Cold War zombies guides vous aideront à le faire.