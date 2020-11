Call of Duty: Cold War a établi un nouveau record de ventes pour la série

Il s’avère que Call of Duty: Black Ops – Cold War a connu un bon début de vie. Activision affirme que le nouveau jeu FPS a établi un nouveau record pour le total le plus élevé de ventes numériques le premier jour de la série.

«Ce nouveau titre sort dans la communauté Call of Duty la plus importante et la plus engagée de tous les temps», déclare Anna Malmhake, cadre d’Activision Blizzard (merci, Charlie Intel). «Nous sommes impatients de fournir une quantité incroyable de contenu gratuit après le lancement, d’événements et de soutien à l’ensemble de la communauté alors que Black Ops – Cold War évolue comme nous l’avons fait l’année dernière après la sortie de Modern Warfare.»

Des détails spécifiques du passé qui n’ont pas été donnés, mais ce n’est pas trop minable n’est-ce pas? Il est fort probable que plusieurs facteurs jouent un rôle. Sony et Microsoft ont sorti leurs nouvelles consoles, il y aura donc beaucoup à chercher quelque chose à jouer. En outre, le mode bataille royale de Warzone s’est avéré être un grand succès et continue de vivre aux côtés de COD: Cold War. En plus de tout cela, le jeu de guerre a bien été révisé et, eh bien, c’est un jeu Call of Duty.

Nous l’aimons beaucoup nous-mêmes. Dans notre revue Call of Duty: Cold War, nous avons dit: «La dernière version de Treyarch donne l’impression que la qualité de vie ne change que de quelques changements pour devenir la renaissance parfaite de la série Black Ops», et que «elle répond aux trois fronts et parvient à rafraîchir subtilement certains des «ingrédients les plus rassis» de la série.

Bien que le jeu ne soit sorti que depuis quelques jours, le bavardage s’est déjà déplacé pour équilibrer les correctifs pour le PvP. Il s’avère que le MP5 du jeu de guerre est un peu bon, et la progression est un peu plus lente que d’habitude. Ce n’est pas grave, cependant, car le concepteur principal de Treyarch, Tony Flame, a discuté de l’équilibre de Call of Duty: Cold War, et a déclaré: « Il y aura des changements d’armes, de scores et d’autres équilibres avec la saison 1, sinon plus tôt. »

Si vous vous lancez, nous avons rassemblé des tas de guides pour rendre votre expérience plus facile. Les explications de notre opération Call of Duty Cold War Cold War et de Call of Duty Cold War Operation Red Circus vous aideront à traverser certaines des parties les plus délicates de la nouvelle campagne.

