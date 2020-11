Ulysses Diaz décroche le record du monde de KO en trois secondes

Le boxeur cubain Ulysses Diaz a décroché le KO le plus rapide de l’histoire du championnat de combat Bare Knuckle après s’être lancé sur le débutant américain Donelei Benedetto au départ.

Dans un mouvement sauvage, Diaz s’est précipité en avant et a réussi à atterrir un coup droit dévastateur qui a envoyé Benedetto s’écraser au sol.

L’arbitre est immédiatement intervenu et a mis fin au combat. Le temps officiel de trois secondes est le KO le plus rapide de l’histoire du BKFC et pourrait très bien être l’un des arrêts les plus rapides dans les sports de combat professionnels.

(Twitter)

Diaz, un poids lourd léger de 39 ans, revendique maintenant deux KO au premier tour de deux combats dans le championnat de combat Bare Knuckle.

Il détient également une fiche de 12-1 en boxe professionnelle (11 KO), une victoire de KO en MMA dans la compétition Titan MMA.