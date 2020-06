Call of duty 2020 : un retour du mode zombie au programme ?

Chaque année, un nouveau jeu Call of Duty est lancé comme une horloge, et des nouvelles de Call of Duty 2020 sont probablement à venir.

La série Call of Duty fonctionne sur un cycle de trois ans, les développeurs se relayant pour publier leurs entrées chaque année. Le jeu Call of Duty : Modern Warfare de 2019 a été développé par Infinity Ward, et maintenant Treyarch dirige le développement de Call of Duty 2020.

Rien sur le jeu à venir n’a encore été officiellement révélé, mais comme toujours, il y a des tonnes de fuites et de rumeurs concernant Call of Duty 2020 qui sont très probablement légitimes. Pourtant, Call of Duty a pris d’étranges manières ces dernières années, optant pour un jeu entièrement multijoueur avec Black Ops 4, un jeu de batlle royal autonome et gratuit avec Warzone, et un titre mobile avec Call of Duty Mobile.

Avec les consoles de la prochaine génération qui se profilent, c’est une période haletante pour les fans de Call of Duty, et le prochain titre est très attendu par beaucoup. Voici tout ce que nous savons de Call of Duty 2020, y compris le moment où il sera révélé, s’il comportera un mode « battle royal » et s’il aura une campagne solo ainsi que le très attendu Mod « Zombies ».

Un nouveau blackops à l’horizon ?

Bien que le titre soit actuellement inconnu, de nombreuses rumeurs indiquent que Call of Duty 2020 est un redémarrage de la série des opérations noires. A l’origine, le jeu devait s’appeler Call of Duty : Black Ops 5 ou simplement Call of Duty : Black Ops, mais une nouvelle fuite concernant Call of Duty 2020 suggère que le jeu pourrait plutôt s’appeler Call of Duty : Classified. Quel que soit le titre, le jeu restera fidèle à l’univers de Black Ops et mettra en scène plusieurs personnages familiers comme Frank Woods et Alex Mason. Le jeu serait un reboot de la série des Black Ops, tout comme la guerre moderne de 2019.

Une Mise à jour de l’Alpha du Call of Duty de 2020 à fuité, et à été data miné.

Voici l’image qui a été trouvé dedans.. (surement l’image du menu principale.)

Et comme pour Modern Warfare, je pense bien que cette année, Treyarch vont faire un Reboot des Black Ops. pic.twitter.com/caxeDLeWk6 — ZRK (@ZRKGlitcher) June 9, 2020