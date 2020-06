À la suite du dernier patch sorti par RiotGames, certains joueurs ont pu découvrir une future possibilité du jeu : celle de se rendre, quand un coéquipier quitte une partie en cours.

C’était dans les cartons depuis un moment, et les développeurs de Valorant l’ont fait. Ainsi, il est donc possible de déclarer forfait lorsqu’un joueur se retrouve brusquement déconnecté ou abandonne la partie. C’est une fonctionnalité qui a déjà été étudiée dès la phase bêta du jeu.

C’est un datamining du patch 1.01 qui a permis cette découverte importante pour les joueurs. Une fonctionnalité qui n’était pas listée dans les notes livrées avec le patch. Anne Donlon, une des têtes pensantes de Valorant revient sur le sujet : « Belle trouvaille ! Cependant, elle n’est pas activée pour le moment. C’est une fonctionnalité complexe et elle est toujours en cours de test ».

Hisser un drapeau blanc pour se rendre ?

D’une manière plus concrète, on ignore comment cette fonction apparaitra une fois active. Mais selon certaines sources, on aura surement l’occasion de lancer un vote d’abandon avant le début d’un nouveau round. Cette option est déjà disponible sur des titres comme League of Legends, un précurseur du genre.

Aussi, il ne sera possible de se rendre qu’à partir d’un 8e round et l’utilisation est limitée à une par manche. Des précautions pour empêcher les joueurs de l’utiliser d’une mauvaise manière. Aucune information n’a pour le moment filtré concernant la date du déploiement de cette fonctionnalité. Ce qui est probable, c’est qu’elle apparaitra au même moment que le mode compétitif pour une expérience de jeu optimale.

