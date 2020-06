La famille immédiate: James Taylor et Linda Ronstadt Les vétérinaires de session lancent un nouveau groupe

Leurs noms sont connus de tous ceux qui ont grandi sur le rock SoCal. Dans diverses combinaisons, les guitaristes Danny Kortchmar et Waddy Wachtel, le bassiste Leland Sklar et le batteur Russ Kunkel ont contribué à d’innombrables albums de James Taylor, Jackson Browne, Linda Ronstadt, Carole King et Don Henley, entre autres.

Ce qu’ils n’ont jamais fait, c’est de faire un record par eux-mêmes, mais après près de 50 ans à jouer ensemble, ces vétérans ont finalement fait exactement cela. S’appelant la famille immédiate, un clin d’œil à leurs liens avec les stars du rock classique, le groupe – qui comprend également le chanteur, guitariste et compatriote résident de Los Angeles Steve Postell – a récemment tourné et publié de la musique au Japon.

Aujourd’hui, le groupe présente sa toute première sortie aux États-Unis, la vidéo du remaniement Kortchmar «Cruel Twist». Un aperçu d’un EP à paraître en octobre, avec un album complet l’année prochaine, « Cruel Twist » est accompagné d’un spectacle désormais familier à l’ère des coronavirus: une vidéo tournée séparément dans la maison de chaque homme. « Je n’ai vu personne dans le groupe, sauf sur Zoom en trois mois », explique Kortchmar. «Nous sommes tous dans la région, mais nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Nous manquons de jouer ensemble. «

Le concept de la famille immédiate a émergé lorsque Kortchmar a été approché par un label japonais pour faire un album de ses chansons anciennes et nouvelles. Comme ses collègues vétérans de session étaient tous en ville, Kortchmar les a recrutés comme son groupe. Mais comme il le dit, «Pendant que nous enregistrions, il était évident que nous devions continuer, alors nous en avons fait un groupe à ce moment-là. Tout est tombé ensemble. »

Comme le montre «Cruel Twist», la famille immédiate ne se délecte pas du ballade doux associé à de nombreux musiciens qu’ils ont autrefois soutenus. Depuis au moins 1979, lorsque la plupart d’entre eux ont soutenu James Taylor sur son inhabituellement rauque Drapeau tournée, ils ont hâte de monter leurs amplis.

«Ce fut une tournée incroyable», se souvient Kortchmar. «C’était en train de basculer un peu plus que d’habitude. James est un formidable chanteur de rock & roll et de blues, mais il ne veut pas trop le faire. Quand nous étions jeunes, nous faisions tous les deux partie d’un groupe appelé Flying Machine et nous jouions dans des clubs sans moniteur. James a dû crier sur le groupe, et c’était trop pour lui. Quand nous avons fait «Summertime Blues»[surle[ontheDrapeau tour], il en a jeté les conneries, et cela nous a rappelé qu’il pouvait faire cette merde. Il peut ne pas choisir, mais il peut, par exemple, Zut sûr. »

La famille immédiate ne ravivera pas non plus la fusion instrumentale faite par la section, le groupe des années 70 qui comprenait Kortchmar, Sklar, Kunkel et le claviériste Craig Doerge. «Une musique différente, un personnel différent», explique Kortchmar. « Il s’agit des chansons. »

En parlant de chansons, les concerts Immediate Family présentent les musiciens qui chantent et jouent des morceaux qu’ils ont co-écrits, produits et / ou joués: « New York Minute » et « Dirty Laundry » (avec Henley), « Somebody’s Baby » (avec Browne), «Lawyers, Guns and Money» et «Werewolves of London» (avec Warren Zevon), et «Honey Don’t Leave LA» (avec Taylor).

«À la fin des émissions, les gens qui ne savent pas disent:« Wow, ces chats ont fait beaucoup de choses », explique Kortchmar. «Et pas seulement en tant que gars de session mais en tant qu’écrivains et producteurs. Mais nous ne voulons pas autant brandir notre drapeau. »

Leur album qui vient de se terminer comprendra un remake de la co-écriture de Zevon-Wachtel «Things to Do in Denver When You’re Dead», mais se concentrera en grande partie sur les nouvelles chansons qu’ils ont écrites et un son plus dur. «Nous le faisons depuis un million d’années», explique Kortchmar. « Quand vous connaissez bien les chats, je ne dirai pas que c’est sans effort, mais vous trouvez de nouvelles façons de faire les choses. Waddy et moi trouvons toujours les pièces qui se complètent. Le son de batterie de Russ est plus gros et plus mauvais que jamais. Je n’ai jamais pensé que Leland irait mieux qu’il y a 50 ans, mais il continue de s’améliorer tout le temps. Steve joue dans un orgueil de cueillette des doigts qui est différent de nous. Nous grandissons donc tous. «

Kortchmar n’a pas encore vu le documentaire en deux parties d’Alison Ellwood sur la scène de Laurel Canyon, bien qu’il ait attrapé le Jakob Dylan coréalisé Echo dans le Canyon, également à propos de cette époque encore résonnante de l’histoire du rock. « C’est bien qu’il y ait encore de l’intérêt pour cette période », dit-il. «C’était un âge d’or de la pop, et il n’a pas vraiment été remplacé par quoi que ce soit. Chaque chanson était bonne. Et les gens qui l’ont fait avaient un certain glamour et cela attirait des gens amusants et intelligents. Vous parlez à David Crosby et il a une vaste éducation – en grande partie autodidacte, mais il a lu. Justin Bieber, de quoi parle-t-il? ‘Miam miam?' »

Kortchmar reconnaît que les fans d’Eminem et Taylor Swift connaissent chaque mot de leurs chansons autant que les fans de Carole King ont mémorisé une fois chacun des siens. Pourtant, il manque toujours le son des musiciens jouant ensemble sur disque.

«Il n’y a plus de groupes», dit-il. « Tame Impala – ils sont super, mais c’est un gars. Ils n’ont pas de son de groupe parce qu’ils ne vont pas en studio et jouent comme un groupe. Greta Van Fleet – le bien-décrié Greta Van Fleet – sont un groupe. Ils jouent ensemble. C’est ce qui me manque. Nous l’avons, mais nous sommes vieux. J’aimerais entendre des jeunes qui sonnent comme un groupe. Hé, je suis un putain d’opinion. «