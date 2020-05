Calendrier de publication révisé IDW MAI – AOÛT 2020

Crédit: IDW Publishing



IDW Publishing (OTCQX: IDWM), l’éditeur primé de bandes dessinées et de romans graphiques, est ravi d’annoncer son calendrier révisé de sortie sur le marché direct pour l’été 2020. Avec des marques de renommée mondiale comme Sonic The Hedgehog et Transformers, des séries originales révolutionnaires comme Usagi Yojimbo et Sleeping Beauties, célébrations acclamées du médium de la bande dessinée comme X-Men Artifact Edition de Dave Cockrum et Parker: The Martini Edition – Last Call, et tout le reste, IDW est parfaitement prêt à apporter aux lecteurs les frissons d’été qu’ils ont été envie – tous disponibles dans vos boutiques de bandes dessinées de quartier amicales!

«Ce fut une période folle pour tout le monde», explique John Barber, rédacteur en chef d’IDW. «Je suis vraiment ravi de pouvoir enfin apporter aux gens ce qui nous rassemble: les bandes dessinées et les livres. Il y a un très large éventail de bandes dessinées et de romans graphiques venant d’IDW cet été – certains que vous attendiez probablement et d’autres qui sont de nouvelles surprises. Pour moi, la vraie magie est qu’il y a des histoires ici pour tout le monde, de tous les horizons. »

Chris Ryall, président, éditeur et CCO d’IDW, déclare: «Nous attendons tous – les fans, les détaillants et notre personnel – avec ferveur et parfois avec un peu d’agitation compréhensible. Nous vous remercions tous de nous avoir permis de continuer à vous fabriquer, expédier et vendre des bandes dessinées. Aucun de nous ne tient cette opportunité pour acquise – et nous continuerons tous à nous efforcer de faire tout achat que vous faites vaut votre temps et votre argent. «

27 MAI

Roman graphique de Camp Spirit

Revisitez l’été 94 avec l’écrivaine / artiste Axelle Lenoir! Avec seulement deux mois avant le collège, Elodie est obligée de prendre un emploi de conseillère de camp. Elle ne connaît pas la première chose sur la nature, les sports ou les enfants d’ailleurs, et n’est pas particulièrement intéressée par l’apprentissage … mais maintenant elle est responsable d’une horde de filles grossières qui pourraient bien la gagner. Tout comme Elodie commence à s’habituer à son nouvel environnement, un sombre mystère qui se cache autour du camp commence à hanter ses rêves.

Sonic The Hedgehog: Tangle & Whisper Vol. 1 livre broché

Rejoignez deux des nouveaux personnages les plus populaires du monde de Sonic dans cette aventure en équipe classique en couple impair! Tangle the Lemur a un problème: il n’y a pas assez d’action dans sa vie! Whisper the Wolf a également un problème: elle traque un ennemi incroyablement dangereux nommé Sonic the Hedgehog! Tangle et Whisper peuvent-ils aider à résoudre les problèmes de l’autre, ou vont-ils simplement aggraver les choses? Par Ian Flynn, Evan Stanley et plus encore!

Dungeons & Dragons: Days of Endless Adventure Trade Broché

G.I. Joe # 6

Godzilla: The Complete Rulers of Earth Vol. 1 Trade Paperback (nouvelle édition)

Marvel Action: Captain Marvel # 5

Star Trek: Discovery – Aftermath Trade Broché

Star Wars Adventures: Return to Vader’s Castle Trade Broché

Teenage Mutant Ninja Turtles: Urban Legends # 23



3 JUIN

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Road to 100 Deluxe Edition Relié

Le 100e numéro historique de Teenage Mutant Ninja Turtles obtient la célébration qu’il mérite dans cette édition à couverture rigide spéciale! Près de huit ans de continuité pleine d’action du co-créateur de TMNT, Kevin Eastman, et du co-scénariste de la série, Tom Waltz, arrivent à leur finale dramatique… mais ce n’est pas tout! En plus de la question historique, rejoignez le chercheur du TMNT, Patrick Ehlers, pour une étude faisant autorité sur la continuité du TMNT d’IDW – le compagnon idéal pour un tel jalon de la bande dessinée!

G.I. Joe: un vrai héros américain # 271

Marvel Action: Black Panther Vol. 2: Livre de poche Rise Together Trade

Ragnarök: La rupture d’Helheim # 5 (sur 6)

Star Trek: cinquième année # 11



10 JUIN

Parker: The Martini Edition Hardcover Slipcase Graphic Novel

Les adaptations graphiques originales du grand Darwyn Cooke des histoires Parker de Richard Stark «The Hunter», «The Outfit», «The Man with the Getaway Face» et «The Seventh» sont rassemblées dans cette couverture rigide de 9 po x 13 po, emballée dans un magnifique étui. Comprend de nombreuses illustrations de Cooke et une longue discussion sur Parker mettant en vedette Cooke, Ed Brubaker (écrivain acclamé de Criminal) et le célèbre journaliste et historien de la bande dessinée Tom Spurgeon. Un hommage amoureux à l’héritage de Darwyn Cooke et Parker!

Usagi Yojimbo Vol. 1: Bunraku & Other Stories Trade Broché

Le voyage du guerrier d’Usagi Yojimbo se poursuit dans ces toutes nouvelles aventures en couleur! Dans « Bunraku & Other Stories », Usagi s’implique dans un drame de marionnettes où les joueurs ne sont pas tout à fait ce qu’ils semblent, remonte à ses racines de garde du corps lors d’un périlleux voyage aux côtés de Lady Mura et chasse une épée volée avec les chasseurs de primes Gen et Stray Chien. De plus, la toute première histoire d’Usagi, « Le Gobelin d’Adachigahara », est étendue de 8 à 24 pages, ajoutant de nouvelles perspectives sur les personnages!

Peur de tout roman graphique relié

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continue # 4 (sur 4)

Disney Comics and Stories # 12

Dungeons & Dragons: A Darkened Wish Trade Broché

The Kill Lock # 5 (sur 6)

Mountainhead # 4 (sur 5)

Pandemica Vol. 1 livre broché

Roman graphique à couverture rigide Rascal

Teenage Mutant Ninja Turtles Color Classics Vol. 3 Trade Paperback

Wellington # 4 (sur 5)



17 JUIN

Dave Cockrum’s X-Men Artifact Edition Relié

Après le succès fulgurant de Giant Size X-Men # 1, de toutes nouvelles histoires ont explosé dans les pages de X-Men # 94… et le reste est ce dont les rêves de bande dessinée sont faits! Cette édition d’artefact contient plus de 100 pages de l’exécution initiale de Cockrum sur X-Men, ainsi que des pages de la deuxième exécution de l’artiste sur les personnages plusieurs années plus tard. En bonus: une section galerie avec couvertures, croquis et quelques surprises! Ceci est un livre d’art fait pour les fans de l’art X-Men de Dave Cockrum!

The Crow: Lethe # 1 (sur 3) – Deuxième impression

The Crow: Lethe # 2 (sur 3)

Mourir est facile # 5 (sur 5)

G.I. Joe: un vrai héros américain # 272

Lab Vol. 1 roman graphique

Tiananmen 1989: Our Shattered Hopes Hardcover Graphic Novel

Transformateurs # 20

Transformers: The IDW Collection – Phase 2 Vol. 11 Relié

Oncle Scrooge # 56

The Mighty Thor Artisan Edition de Walter Simonson Relié



24 JUIN

Beautés endormies # 1 (sur 10)

Basé sur le roman d’horreur de Stephen et Owen King, et adapté par Rio Youers et Alison Sampson! Une étrange maladie du sommeil, connue sous le nom d’Aurora, est tombée sur le monde et, plus étrange encore, elle ne touche que les femmes. Dans la petite ville de Dooling, une mystérieuse femme est sortie des bois; elle s’appelle Eve et laisse une traînée de carnage derrière elle. Plus mystérieux: c’est la seule femme à ne pas s’endormir.

Un roman graphique sur un changement radical de gravité

Édition fac-similé Locke & Key # 1

Marvel Action: Spider-Man Vol. 4: Broché Venom Trade

My Little Pony: Feats of Friendship Vol. 1 livre broché

Sonic The Hedgehog # 28

Sonic The Hedgehog Vol. 6: Livre de poche de dernière minute

Star Wars Adventures: The Clone Wars – Battle Tales # 2 (sur 5)

Star Wars Adventures Vol. 9: Fight the Empire Trade Broché

They Called Us Enemy Spanish Edition: Nos Llamaron Enemigo Graphic Novel

Teenage Mutant Ninja Turtles # 105

Teenage Mutant Ninja Turtles: Jennika # 3 (sur 3)

Transformers vs. The Terminator # 2 (sur 4)



1ER JUILLET

Le petit Joe d’Ed Leffingwell par Harold Gray Relié

Eve Stranger Vol. 1 livre broché

Ghostbusters: Year One # 4 (sur 4)

Je peux vous vendre un corps # 4 (sur 4)

Johnny Dynamite – Les aventures complètes de l’homme sauvage de Chicago de Pete Morisi Relié

Marvel Action Classics: Avengers avec Iron Man # 1

Speed ​​Bump: un roman graphique à couverture rigide de la collection du 25e anniversaire

Star Trek: cinquième année # 12

Teenage Mutant Ninja Turtles: Urban Legends # 24

Usagi Yojimbo Color Classics # 4



8 JUILLET

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continue Vol. 1 livre broché

Disney Comics and Stories # 13

Dungeons & Dragons: Infernal Tides # 4 (sur 5)

Marvel Vault of Heroes: Captain America Trade Broché

Michael Recycle rencontre Borat le livre d’images à couverture rigide de Space Cat

Beautés endormies # 2 (sur 10)

Sonic The Hedgehog Annuel 2020

Starcadia Quest: Heart of a Star Trade Broché

Star Wars Adventures # 32

Transformers: Galaxies # 7



15 JUILLET

Snake Eyes: Deadgame # 1

La superstar de la bande dessinée Rob Liefeld (New Mutants, X-Force, Youngblood) affronte G.I. Joe dans cette minisérie à indice d’octane élevé et à l’adrénaline! Snake Eyes est depuis longtemps le membre le plus mystérieux du G.I. Joe team, mais dans les pages de Deadgame, il sera finalement obligé de jouer sa main! Combien de temps peut-il garder son passé classé… et quels secrets mortels reviendront le hanter?

Star Trek: Deep Space Nine – Trop longtemps un sacrifice # 1

La mort jette son ombre alors que le gendarme Odo cherche la vérité au milieu d’un réseau de trahisons et de mensonges. Tout le monde sur la Promanade a un motif pour ce meurtre, que ce soit la vengeance, la justice… ou la cupidité à l’ancienne. Les légendaires scribes de Star Trek Scott Tipton et David Tipton font équipe avec l’artiste noir Greg Scott pour la première série de bandes dessinées Deep Space Nine en une décennie!

Transformers ’84: Secrets & Lies # 1 (sur 4)

Simon Furman revient! Accompagné par Guido Guidi et John-Paul Bove, également accomplis, l’écrivain bien-aimé raconte une nouvelle histoire dans l’univers comique original de Transformers, tout juste sorti des talons du succès de Transformers ’84 # 0 one-shot! Alors que la guerre civile cybertronienne fait rage, le scientifique de Decepticon Shockwave a rencontré un nouvel obstacle à la victoire et à l’assujettissement de Decepticon de la planète: un obstacle appelé Megatron!

Le Dick Tracy Vol. Complet de Chester Gould. 28 Relié

G.I. Joe: Un vrai héros américain: Silence complet One-Shot

The Grot: The Story of the Swamp City Grifters Trade Broché

H.G. Wells ‘The Island of Dr. Moreau Relié

Marvel Action: Spider-Man # 3

Napoleon Dynamite: Impeach Pedro Trade Broché

Star Wars Adventures: Clone Wars – Battle Tales # 3 (sur 5)

Teenage Mutant Ninja Turtles # 106

Teenage Mutant Ninja Turtles: The IDW Collection Vol. 11 Relié

Usagi Yojimbo # 10



22 JUILLET

My Little Pony / Transformers # 1 (sur 4)

Lorsque la reine Chrysalis jette un sort à la recherche de plus de modifications, elle interfère accidentellement avec un Spacebridge défectueux! Qu’est-ce que cela signifie pour nos pouliches préférées? Il y a tout à coup un tas d’Autobots et de Decepticons dans Equestria! Et tandis que la poussière retombe, Rarity et Arcee se retrouvent face à une force hostile de Decepticon …

Canto et les fées horlogères One-Shot

Red Panda & Moon Bear Spanish Edition: Panda Roja y Osa Lunar Graphic Novel

Sonic The Hedgehog # 29

Star Trek: Year Five Vol. 2: Le livre de poche Deep Wine

Teenage Mutant Ninja Turtles Annuel 2020

Teenage Mutant Ninja Turtles: Urban Legends # 25

Transformers # 21



29 JUILLET

The Crow: Lethe # 3 (sur 3)

The Kill Lock # 6 (sur 6)

Marvel Action: Captain Marvel # 6

Pandemica # 5 (sur 5)

Ragnarök: La rupture d’Helheim # 6 (sur 6)

Beautés endormies # 3 (sur 10)

Usagi Yojimbo Color Classics # 5 (sur 7)



5 AOÛT

G.I. Joe: un vrai héros américain # 273

Juge Dredd: faux témoin n ° 2 (sur 4)

Marvel Action: Avengers # 2

Marvel Action: Captain Marvel Vol. 2: A.I.M. Petit

Narcos # 3 (sur 4)

Mémoires en lecture seule # 4 (sur 4)

Sonic le hérisson # 30

Star Trek: cinquième année # 13

Usagi Yojimbo # 11



12 AOÛT

Be Gay, Do Comics Graphic Novel

Le rêve d’une ville séparatiste queer. La vie d’un combattant juif nazi gay. Une fête révélatrice de genre qui déchire la réalité. Ce ne sont que quelques-unes des bandes dessinées que vous trouverez dans cette anthologie massive de The Nib. Be Gay, Do Comics est rempli de dizaines de bandes dessinées sur les expériences LGBTQIA, allant d’histoires personnelles à l’histoire queer à la satire de la panique des pronoms et des marques désespérées de coopter la fierté. Débordant de résilience, d’inspiration et d’humour, avec plus de 30 dessinateurs!

Dungeons & Dragons: Infernal Tides # 5 (sur 5)

G.I. Joe: Un vrai héros américain: Snake Eyes Origin One-Shot

Le roman graphique du rapport Mueller

My Little Pony: L’amitié est magique # 89

My Little Pony / Transformers # 2 (sur 4)

Beautés endormies # 4 (sur 10)

Sonic The Hedgehog Spanish Edition Vol. 1: ¡Consecuencias! Commerce de poche

Star Wars Adventures: The Clone Wars – Battle Tales # 4 (sur 5)

Teenage Mutant Ninja Turtles # 107

Ils nous ont appelés Enemy Expanded Edition Graphic Novel

Transformers # 22

Transformers: Galaxies # 8

Usagi Yojimbo Color Classics # 6 (sur 7)



19 AOÛT

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin # 1 (sur 5)

Sortant de l’esprit des co-créateurs de TMNT, Kevin Eastman et Peter Laird, vient une épopée comme vous ne l’avez jamais vue auparavant! Dans un futur bien différent à New York, une tortue seule survivante part en mission apparemment sans espoir pour obtenir justice pour sa famille et ses amis décédés. Les dispositions cinétiques d’Eastman, les encres de mauvaise humeur d’Andy Kuhn et un script passionnant du scribe de longue date de TMNT Tom Waltz se combinent pour en faire l’une des histoires TMNT les plus mémorables que vous aurez jamais lues. Surdimensionné en format et en nombre de pages!

Voyage aux étoiles # 1 (sur 5)

Le podcast de comédie de science-fiction à succès s’écrase dans la bande dessinée! La Terre est partie. Un seul équipage intrépide de inadaptés a réussi à s’échapper, maintenant déterminé et destiné de manière ambiguë à empêcher un mal ancien et croissant de consommer l’univers (bien que l’arrêter puisse être délicat, car nos héros ne peuvent s’empêcher de détruire à peu près toutes les planètes et espèces qu’ils croisés) Par James Asmus et Connie Daidone, cinq fois nominé aux Harvey Awards!

Fishtown Brotherly Love Edition Roman graphique

G.I. Joe # 7

Godzilla: Half-Century War Trade Broché

La vie dans le roman graphique stupide

My Little Pony: Friendship is Magic Vol. 19

Sonic le hérisson # 31

Star Trek: Deep Space Nine – Trop longtemps un sacrifice # 2 (sur 4)

Star Trek: Picard Trade Broché

Teenage Mutant Ninja Turtles: Urban Legends # 26

Transformers ’84: Secrets and Lies # 2 (sur 4)

Transformers vs. The Terminator # 3 (sur 4)

Oncle Scrooge # 57

Usagi Yojimbo Color Classics # 7 (sur 7)



26 AOÛT

Canto II: The Hollow Men # 1 (sur 5)

Canto, le favori des fans de tous âges, revient! Une fois, un petit esclave en étain avec une horloge pour un cœur a enfreint toutes les règles – il a échappé à ses maîtres dans un voyage épique pour sauver le cœur de son amour, et il a conduit son peuple à la liberté. Mais maintenant que la liberté est en danger, alors que Canto découvre que le cœur horloger de son peuple s’arrêtera à moins qu’il ne retourne en captivité. Lui et ses amis Falco, Rikta et Veratta se lancent dans une nouvelle aventure pour sauver la vie de tout leur peuple. Peuvent-ils lever la malédiction avant la fin de leur temps?

Locke & Key:… dans Pale Battalions Go… # 1 (sur 2)

Le célèbre Locke & Key de Joe Hill et Gabriel Rodríguez continue! Les clés impossibles à plier à la réalité de Keyhouse ont toujours été des armes de guerre. Au printemps 1915, le fils aîné de Chamberlin Locke, John, veut désespérément participer à la plus grande guerre de toutes … et utiliser les clés pour inverser la tendance! Préparez-vous à ouvrir une porte sur l’un des champs de bataille les plus sinistres du 20e siècle, dont l’obscurité pourrait même faire peur à une armée d’ombres surnaturelles.

Corto Maltese: Mu, le roman graphique du continent perdu

From Hell Master Edition Relié

Gears of War: Hivebusters Trade Broché

Kodi Vol. 1 roman graphique

Roman graphique du manoir hanté

Snake Eyes: Deadgame # 2 (sur 6)

Star Trek: Hell’s Mirror One-Shot

Star Wars Adventures Annuel 2020

Teenage Mutant Ninja Turtles # 108

Transformers: Galaxies # 9

Transformers Vol. 2: Changement dans leur nature Relié

Usagi Yojimbo # 12