Le crash de l’avion Tenet s’est fait pratiquement avec un vrai 474

Pendant que le monde attend de voir si Christopher NolanNouveau film Principe arrivera dans les salles en juillet, une partie du blitz marketing habituel se déroule toujours grâce aux magazines qui doivent publier les histoires qu’ils ont planifiées des mois à l’avance. Dans ce cas, non seulement nous obtenons une poignée de nouveaux Principe photos, mais nous apprenons que le réalisateur Christopher Nolan a en fait écrasé un véritable avion 747 pour une séquence d’action clé dans le film. Mais pas du ciel. Ce n’est pas si dramatique.

Le magazine Total Film (via sa publication sœur en ligne Games Radar) a eu la chance de parler avec Christopher Nolan Principe, qui a révélé que la séquence d’accident d’avion taquinée à la fin de la dernière bande-annonce se faisait pratiquement avec un véritable avion 747. Nolan a expliqué que l’utilisation d’un avion réel était étonnamment plus efficace que de le faire avec des effets visuels et des miniatures:

«J’ai prévu de le faire en utilisant des miniatures et des décors et une combinaison d’effets visuels et tout le reste. Nous avons commencé à exécuter les chiffres… Il est devenu évident qu’il serait en fait plus efficace d’acheter un avion réel de la taille réelle et d’effectuer cette séquence pour de vrai à huis clos, plutôt que de construire des miniatures ou de suivre la voie CG. C’est une chose étrange dont je parle – une sorte d’achat impulsif, je suppose. Mais nous l’avons fait, et cela a très bien fonctionné, avec Scott Fisher, notre superviseur des effets spéciaux, et Nathan Crowley, le concepteur de la production, qui ont compris comment réaliser cette grosse séquence à huis clos. C’était une chose très excitante d’en faire partie. »