Bungie retarde Destiny 2: beyond light jusqu’en novembre

Bungie a pris la décision difficile de retarder la prochaine extension de Destiny 2: Beyond Light au 10 novembre 2020 à la suite de la lutte mondiale continue pour faire face au coronavirus. Initialement prévu pour un lancement fin septembre, c’est la toute première fois que le développeur rate un lancement DLC pour la période d’origine. La raison pour laquelle cela s’est produit est cependant parfaitement compréhensible.

Détaillé dans un article sur Bungie.net, DeeJ a expliqué que les deux derniers mois ont été un défi pour le studio. « Nous avons appris à créer ensemble d’une manière nouvelle, en travaillant séparément les uns des autres. Malgré ces obstacles, nous sommes toujours attachés au même niveau de qualité que nos fans attendent. » Cela place désormais le lancement de l’extension directement dans les phares de la sortie de la PlayStation 5, mais les fans de Destiny 2 n’auront plus à s’inquiéter car chacun de leurs achats sera transféré à la version de prochaine génération. Destiny 2: Beyond Light sort maintenant juste une semaine avant Assassin’s Creed Valhalla, avec Cyberpunk 2077 deux jours plus tard. Novembre commence à ressembler à sa foule habituelle.