H.J.Watzke, PDG du BvB Dortmund : le « triomphe » de city devant la TAS est une mascarade

Pour le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, la décision du TAS en faveur de Manchester City n’était « pas un bon jour pour le football en général ». Le patron du BVB s’est également adressé à Manchester City et à Pep Guardiola.

🔴 OFFICIEL ! Le TAS blanchit totalement Manchester City qui pourra disputer la Ligue des Champions la saison prochaine ! pic.twitter.com/Z4TNl2x8YX July 13, 2020

« Je recommanderais à la ville de Manchester d’arrêter tout cri de triomphe « Si vous lisez les motifs du verdict, vous verrez que les preuves étaient insuffisantes. Tout triomphe est vraiment hors de question », a déclaré Watzke au buteur.

Une décision controversée du TAS

L’UEFA avait initialement l’intention d’exclure ManCity de la Coupe d’Europe pendant deux ans. La raison en est la violation du fair-play financier. La Cour internationale de justice pour le sport (TAS) a annulé la décision de l’UEFA et a levé l’interdiction dans la mesure du possible. Il ne restait plus qu’une amende d’environ dix millions d’euros.

José Mourinho sur la décision du TAS de blanchir Manchester City :

« C'est une décision honteuse. Si City n'en est pas coupable, vous n'êtes pas puni de 10 M€. S'ils sont coupables, la décision est également une honte et vous devriez être banni de la compétition. » pic.twitter.com/RtQnFJUW28 July 14, 2020

Pour M. Watzke, cette décision est « également un revers pour l’UEFA ». L’organisation faîtière européenne doit maintenant essayer de « présenter les règlements encore plus clairement et de les contrôler plus strictement afin de démontrer des preuves encore plus rigoureuses. J’ai une grande confiance en Aleksander Ceferin à cet égard », a déclaré M. Watzke.

Pep Guardiola pas épargné

Watzke n’est pas le seul à faire cette évaluation. Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, a également déclaré : « Je ne pense pas que ce soit un bon jour pour le football ». Jose Mourinho a même parlé d’une « décision honteuse ».

L’entraîneur de City, Pep Guardiola, a également fait l’objet de critiques. L’ancien directeur financier du LDF, Christian Müller, a nié l' »intégrité concurrentielle » de l’Espagnol. « Cela me rappelle un peu le comportement de Donald Trump, qui commet une injustice flagrante et qui enchaîne ensuite avec des messages Twitter qui ne font que pousser les gens au désespoir », a déclaré Mme Müller au SID.

Guardiola a fermement rejeté les critiques à son égard et à l’égard de son employeur. Au début, il s’est dit « incroyablement heureux » de la décision du TAS. Elle avait « prouvé que tout ce que les gens avaient affirmé était faux ».