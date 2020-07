La Xbox Series X est-elle rétrocompatible avec les jeux Xbox One?

Les joueurs se penchent et se préparent pour la prochaine génération de consoles de jeux vidéo, l’une des plus grandes questions qui vient à l’esprit est de savoir si les jeux de la génération précédente fonctionneront avec les nouvelles consoles. Après tout, de nombreux joueurs ont investi des milliers de dollars dans leurs bibliothèques de jeux existantes. L’idée de perdre tous ces jeux lors du passage à la prochaine génération de consoles est quelque peu énervante. La Xbox Series X sera-t-elle rétrocompatible?

Nous avons une image assez claire de ce que Sony a l’intention de faire pour la compatibilité descendante de la PS5. Récemment, Microsoft a publié sur son blog pour clarifier sa position concernant la compatibilité descendante de la Xbox Series X.

La Xbox Series X sera-t-elle rétrocompatible avec les jeux Xbox One?

La plus grande question à venir lors du lancement de la Xbox Series X est de savoir si les jeux de la Xbox One fonctionneront avec la prochaine console. Selon Microsoft, le plan est de faire fonctionner tous les jeux Xbox One qui ne nécessitent pas Kinect pour la Xbox Series X le jour du lancement. Cela signifie que la console se lancera avec un accès à des milliers de jeux disponibles en raison de la vaste bibliothèque actuellement disponible sur Xbox One.

De nombreux joueurs peuvent avoir des jeux de la génération actuelle qu’ils n’ont pas eu la chance de terminer, donc avoir la possibilité de revenir en arrière et de les jouer sur la nouvelle console est une excellente nouvelle.

Lisez aussi: Les meilleures offres Xbox disponibles dès maintenant

Microsoft a également déclaré que les jeux joués sur la Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité auraient une meilleure apparence sans que les développeurs de jeux aient à faire du travail supplémentaire. «Nos ingénieurs en rétrocompatibilité ont passé des années à concevoir des moyens innovants de technologie moderne de nouvelle génération pour améliorer encore plus la bibliothèque de jeux que vous construisez aujourd’hui, sans frais supplémentaires et sans travail de développeurs», a déclaré Microsoft dans un article de blog. « Vos jeux préférés se chargeront plus rapidement et auront une apparence et des performances bien meilleures sur la nouvelle console. »

Cela signifie que ces jeux situés dans le catalogue arrière seront plus agréables qu’ils ne le seraient sur la Xbox One, ce qui est un bon bonus. De plus, les files d’attente de lancement pour les consoles ont tendance à être un peu inégales en termes de qualité de jeu, donc revenir en arrière et jouer à certains des joyaux de la génération précédente avec de meilleurs visuels pourrait être un énorme argument de vente pour les nouveaux appareils.

Quels jeux Xbox One ne fonctionneront pas avec la Xbox Series X?

Le Kinect n’a pas mis le feu au monde en tant qu’accessoire pour la Xbox One, et en tant que tel, Microsoft ne lui apporte pas la Xbox Series X. Cela signifie que les jeux qui nécessitent le Kinect ne fonctionneront pas avec la nouvelle console. Heureusement, cette liste de jeux est relativement petite, mais quiconque cherche à jouer aux jeux exclusifs à Kinect devra garder sa Xbox One branchée.

Les accessoires Xbox One fonctionneront-ils sur la Xbox Series X?

Alors que nous avons tendance à nous attendre à un certain niveau de compatibilité ascendante avec les jeux lorsque nous passons de console en console, ce que nous ne voyons généralement pas, ce sont les accessoires des générations précédentes qui viennent pour la balade. Cependant, avec la Xbox Series X, Microsoft fait bouger les choses en permettant au contrôleur Elite et à la manette adaptative Xbox de fonctionner sur Xbox Series X. Ces deux appareils sont assez chers, il est donc bon de voir quiconque y investit ne le fera pas. devez en acheter de nouveaux avec la prochaine Xbox Series X.

Les jeux de console précédents joueront-ils sur la Xbox Series X?

Bien sûr, avant la Xbox One, il y avait la Xbox 360 et la Xbox d’origine, et ces jeux ne doivent pas être oubliés. Microsoft a déclaré que tous les jeux Xbox et Xbox 360 qui jouent sur la Xbox One fonctionneront également sur la Xbox Series X. La société a une page qui répertorie tous les jeux Xbox et Xbox 360 qui fonctionnent sur la Xbox One, et c’est une liste impressionnante avec plus de 600 jeux.