Bundesliga 3 :Torsten Frings devient entraîneur du SV Meppen

L’ancien international allemand Torsten Frings est le nouvel entraîneur du SV Meppen.

Comme l’a annoncé mardi l’équipe de troisième division, l’ancien joueur de 43 ans a signé un contrat de deux ans, plus une option de prolongation. Frings succède à Christian Neidhart, qui a quitté le SVM après sept ans passés dans la région de l’Emsland.

L’entraîneur à succès (« Je veux prouver que je peux faire plus que Meppen ») succède à l’ancien entraîneur du HSV Christian Titz au sein de l’ambitieux club de la ligue régionale Rot-Weiss Essen.

Un renfort de poids

« Nous avons eu le bon sentiment dès le début que Torsten est une solution de poids pour nous. Je suis sûr qu’en tant qu’entraîneur principal, il peut faire une grande différence ici », a déclaré le directeur sportif du SVM, Heiner Beckmann.

« SV Meppen est un club traditionnel avec beaucoup de potentiel et de passion. La troisième division est une ligue professionnelle qui est absolument passionnante. Ce qui a été construit ici ces dernières années est tout simplement formidable. J’ai hâte de relever ce défi et je travaillerai avec mon cœur et mon âme à la poursuite du développement de SV Meppen », a expliqué T. Frings, qui a hâte de commencer son nouveau travail.

402 matches de Bundesliga pour le Werder, le BVB et Munich

Frings n’avait pas fait partie du grand cercle de candidats qui avaient été traités par les gens de Meppen comme des successeurs potentiels de Neidhart.

Mine de rien, le stress est revenu en Bavière, alors Torsten Frings donne de l'air à tout le pays.

NOTE: ce n'est pas une frappe de poussin. pic.twitter.com/k1RscO68V1 — Julien Müller (@Julien5Muller) April 21, 2020

Le fait que le vice-champion du monde 2002 et médaillé de bronze de la Coupe du monde 2006 soit engagé par uneéquipe de troisième division est assez surprenant au vu de sa carrière professionnelle.

Né à Würselen, il a joué 402 matches de Bundesliga (49 buts) pour le Werder Brême, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Dans l’équipe nationale, le joueur de 43 ans a joué 79 fois. En 2013, le milieu de terrain a mis fin à sa carrière active au sein du Toronto FC après un engagement au Canada.