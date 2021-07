Les portes rouges de Warzone rendent les joueurs invisibles dans un nouveau bug

Un nouveau bug dans Call of Duty : Warzone rend les joueurs invisibles lorsqu’ils entrent dans les mystérieuses portes rouges récemment ajoutées au jeu. Le jeu de tir de bataille royale, développé par Raven Software et publié par Activision, permet aux joueurs de s’affronter sur une carte ouverte massive. Après son lancement en mars 2020, le jeu a été soutenu par Raven à travers la publication de mises à jour et d’événements.

Depuis son lancement, Warzone est devenu l’hôte d’une communauté croissante de hackers, mais Raven a continué à lutter contre les tricheurs. Le développeur a récemment banni 50 000 comptes Warzone pour tricherie, et deux vagues d’interdictions ont permis d’éliminer une grande partie des joueurs du titre free-to-play. Cependant, de nombreux joueurs considèrent que cette tactique des grandes vagues d’interdiction est inefficace, voire dangereuse pour les joueurs honnêtes du jeu. Il est possible que des comptes innocents soient bannis du jeu par erreur, surtout lorsque les comptes sont bannis en si grand nombre. Certains fans proposent des solutions plus efficaces, comme la séparation de la communauté PC, facilement piratée, des joueurs sur console. Interdire un grand nombre de joueurs est également moins efficace que de supprimer les problèmes les plus prolifiques du jeu, dont les joueurs profitent constamment. Le fameux problème d’invisibilité de Warzone, par exemple, sévit depuis le début de la quatrième saison, le 17 juin, et ne semble pas près de disparaître.

Un rapport de PC Gamer révèle que le problème d’invisibilité de Warzone est à nouveau apparu, et qu’il est maintenant causé par les mystérieuses portes rouges du jeu. La saison 4 a vu l’ajout d’étranges portes rouges autour de la carte Verdansk de Warzone, qui à l’origine amenaient les joueurs dans des pièces remplies de butin, puis étaient modifiées pour transporter les utilisateurs de manière aléatoire sur la carte. Cependant, les joueurs ont récemment découvert que les portes rouges pouvaient également les rendre invisibles. Le glitch, légèrement complexe, nécessite que les joueurs amorcent une grenade, sautent sur un véhicule et entrent ensuite dans une porte rouge. Le glitch les rend alors invisibles, ce qui leur donne un avantage imbattable dans le jeu.

La présence constante de glitchs et de bugs dans Warzone gâche un jeu par ailleurs bien fait, et les efforts du développeur ne semblent pas avoir beaucoup d’impact. Des rapports récents révèlent que Raven Software a embauché plus de 100 personnes l’année dernière, dont Ted Timmins, le directeur de jeu de Far Cry 6, pour aider au développement de Warzone. Malheureusement, cet afflux de nouveaux talents n’a rien fait pour empêcher l’apparition de nouveaux hacks et glitches dans le jeu, mais peut-être de nouvelles mesures seront-elles prises par Raven dans un avenir proche.

Les glitches d’invisibilité, ainsi que d’autres exploits, donnent aux joueurs un avantage injuste et ruinent l’équilibre de Warzone pour tout le monde. La résolution de ces problèmes devrait être la priorité absolue de Raven Software, car les joueurs n’ont pas hésité à exprimer leurs frustrations. Si de tels problèmes persistent, il est fort possible que les joueurs commencent à délaisser Warzone pour un autre titre.

Pour rappel, Call of Duty : Warzone est disponible sur PS4, Xbox One et PC.