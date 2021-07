Netflix : pourquoi les adaptations de romans ont autant de succès ces derniers temps

Les adaptations télévisées ont une profonde influence sur l’industrie de l’édition de livres. Netflix a beaucoup parié sur toutes sortes d’actions fascinantes, de drames, de comédies, de romances ou d’histoires vraies et le succès semble trop large pour que le streaming continue d’en profiter.

Près de 4 000 offres de films et de télévision ont été répertoriées ces derniers temps, et le nombre et la proportion d’offres de télévision ont considérablement augmenté au cours de la même période. L’année dernière, il a été rapporté que les adaptations télévisées dépassaient les adaptations cinématographiques pour la première fois.

La Chronique des Bridgerton a procuré aux fans de Netflix une autre offre littéraire sur leurs écrans

Les adaptations littéraires sont une grande priorité pour les services de streaming comme Netflix, Amazon et Disney+, car ils offrent une source fiable de séries limitées ou de contenu multi-saisons, et les fans tombent rapidement amoureux des intrigues qui enveloppent une trame de fond spécifique.

Rotten Tomatoes cite 125 adaptations littéraires en cours de développement. Tout cela a eu un effet profond sur le monde littéraire. Sans surprise, devenir une série télévisée augmente considérablement la popularité d’un roman. Les adaptations peuvent stimuler les ventes de livres, comme le succès retentissant de cet hiver pour La Chronique des Bridgerton.

Ce n’est pas le seul cas de réussite aussi bien dans la partie télé qu’en lecture, Le Jeu de la Dame, par exemple a connu une renaissance tardive grâce à l’attention de Netflix. Nous voyons également des preuves de l’effet d’adaptation dans d’autres mesures du succès littéraire.

Le Jeu de la Dame a déclenché, en plus de la popularité littéraire, la vente de millions d’exemplaires de livres d’apprentissage du jeu d’échecs.

Le plus surprenant est que les adaptations télévisées correspondent aussi à une augmentation du prestige d’un roman. La télévision n’emprunte pas seulement le statut intellectuel du roman ; mais donne également une reconnaissance mondiale à tous les fans, qui ne savaient sûrement pas au départ quand commencer à regarder la série.

Quelles adaptations de romans peut-on voir sur Netflix ?

La liste des séries de Netflix basées sur des adaptations de romans (livres) est très large et de tous genres, qu’il s’agisse d’action, de drame, de comédie, de romance ou d’histoires vraies fascinantes. Depuis le hit le plus récent qui est Virgin River et que beaucoup ne connaissaient pas. Même reconnu comme Outlander, The 100, The Witcher, Anne With An E, récemment New Amsterdam, Shadow and Bone ou encore des drames historiques comme The Last Kingdom. Ce sont toutes des séries populaires et bien connues.