Vol spatial de Jeff Bezos : comment regarder en direct le premier lancement de Blue Origin avec équipage

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, s’envolera dans l’espace le 20 juillet. Pour tous ceux qui souhaitent suivre l’événement depuis chez eux, il suffira de se connecter à un ordinateur ou à un smartphone. Bezos a annoncé pour la première fois ses projets de voyage dans l’espace en juin, confirmant que lui et son frère décolleraient pour aller à 100 km au-dessus de la surface de la Terre. Le vol permettra à Bezos et à son équipage de franchir la ligne de Kármán, largement considérée comme le point où commence officiellement la frontière de l’espace.

Le vol est rendu possible par Blue Origin, l’entreprise aérospatiale fondée par Bezos en septembre 2000. Bien qu’elle n’ait pas reçu autant d’attention que SpaceX d’Elon Musk, ce vol historique avec Bezos a déjà changé cela dans les semaines précédant le lancement. Le véhicule spécifique de Blue Origin dans lequel Bezos va voyager s’appelle « New Shepard ». Il s’agit d’un vaisseau réutilisable qui peut accueillir jusqu’à six membres d’équipage, « les plus grandes fenêtres à avoir volé dans l’espace », et qui est capable de dépasser la vitesse de Mach 3 (plus de 3675 km/h).

Pour suivre le vol en direct, Blue Origin a fait en sorte que les choses soient aussi simples que possible. Le livestream officiel est disponible sur le site Web de Blue Origin, la couverture du lancement commençant à 13h30 heure française le mardi 20 juillet. Le décollage est prévu à 15h00, mais une couverture préalable au lancement est prévue pour les personnes qui souhaitent vivre une expérience complète. Le livestream comprendra des vidéos de l’extérieur de la fusée New Shepard, au sol et dans sa course vers l’espace. Il y aura également des caméras à l’intérieur montrant Bezos et le reste de l’équipage, mais Blue Origin ne publiera pas ces images avant la fin du vol.

Ce qu’il faut attendre du vol spatial de Jeff Bezos

Avant le vol du 20 juillet, Blue Origin a déjà détaillé les principaux événements qui se dérouleront. Avant le décollage, le livestream montrera les préparatifs que l’équipage doit effectuer avant d’embarquer dans l’espace. Les téléspectateurs pourront les voir quitter le centre d’entraînement, se diriger vers la rampe de lancement, monter dans la tour de lancement et finalement entrer dans la capsule de l’équipage au sommet du New Shepard. Une fois le vol commencé, l’ensemble du processus ne devrait durer qu’environ 11 minutes. Bezos devrait atteindre la ligne de Kármán environ 3 minutes après le décollage, New Shepard atteindra sa hauteur maximale à 4 minutes, et l’équipage aura ensuite quelques minutes pour s’asseoir et profiter de la vue de la Terre (tout en faisant l’expérience de la gravité zéro). Au bout de 8 minutes, la partie propulseur de New Shepard se posera sur le sol avec son train d’atterrissage intégré. La capsule de l’équipage reviendra sur Terre à l’aide de parachutes après 11 minutes, et l’équipage devrait pouvoir sortir de la navette au bout de 22 minutes. Après tout cela, une conférence de presse post-vol devrait commencer vers 17h00.

En plus de Jeff Bezos, trois autres membres se joindront à lui pour le premier vol humain de Blue Origin. Il s’agit de Mark Bezos, le frère de Jeff, de l’aviateur Wally Funk (connu pour avoir été la première femme enquêtrice en matière de sécurité aérienne au sein du National Transportation Safety Board) et d’Oliver Daemen, le premier client payant à bord d’un vol Blue Origin. Mme Funk, 82 ans, et M. Daemen, 18 ans, entreront également dans l’histoire en devenant respectivement les personnes les plus âgées et les plus jeunes à voyager dans l’espace. Pour tous ceux qui s’intéressent aux voyages dans l’espace, cela vaut la peine de regarder l’histoire en direct.