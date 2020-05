BS6 Honda Jazz perd son moteur diesel; Lancez-vous encore dans le temps!

Honda a révélé que la BS6 Jazz ne sera plus offerte avec le moteur diesel de 1,5 L. Le BS6 Jazz sera un modèle à essence uniquement, dont le lancement est encore loin en raison du verrouillage.

Il se passe beaucoup de choses ces jours-ci chez Honda. Le constructeur japonais lancera bientôt la nouvelle génération de City et tout récemment, nous avons également appris que l’itération BS6 du CR-V perdra son moteur diesel et son système AWD. Eh bien, quelque chose de similaire est également prévu pour la BS6 Honda Jazz. Honda nous a taquiné avec une image du BS6 Jazz il y a quelque temps, faisant allusion à quelques changements cosmétiques et maintenant, nous avons appris que Honda va également abandonner le moteur diesel du Jazz. La Honda Jazz sera un modèle à essence uniquement alors qu’elle entre dans l’ère BS6.

La BS6 Honda Jazz ne sera plus proposée avec un moteur diesel et son lancement est encore loin.

Jusqu’à présent, la BS4 Honda Jazz était disponible avec un moteur à essence de 1,2 L proposé avec une boîte de vitesses manuelle et CVT. Le Jazz avait également une option de moteur diesel de 1,5 L qui était livré avec une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses. Bien que ce moteur diesel de 1,5 L ait déjà été mis à jour pour la conformité BS6 ​​dans l’Amaze plus tôt cette année, il ne sera toujours pas proposé sur le BS6 Jazz. La raison en est que les clients préfèrent clairement les voitures à essence dans ce segment des berlines haut de gamme.

Rajesh Goel, vice-président principal, marketing et ventes, Honda Cars India a révélé que pour 2019-2020, 80% de leurs ventes globales provenaient uniquement de voitures à essence tandis que les voitures diesel ne représentaient que 20%. Plus récemment, il y a eu un changement croissant dans la préférence du marché vers les voitures à essence, mais la tendance des voitures diesel ne disparaîtra pas de sitôt. En outre, la demande d’essence et de diesel semble varier d’un segment à l’autre et, par conséquent, Honda proposera stratégiquement des moteurs diesel dans des segments spécifiques en fonction des préférences des clients.

Lisez aussi: Honda CRV pourrait ne jamais obtenir un moteur diesel et une traction intégrale à partir de maintenant

À partir de l’offre de trois produits de Honda dans le segment des moins de quatre mètres, le WR-V et l’Amaze continuent de bénéficier d’une demande suffisante de moteurs diesel et donc Honda a conservé les versions diesel du WR-V et Amaze à l’ère BS6. Cependant, les clients du segment haut de gamme à hayon ont une préférence croissante pour les voitures à essence et, à l’avenir à l’ère BS6, la Jazz sera un modèle à essence uniquement. Outre l’arrêt du moteur diesel, le BS6 Jazz possède également un visage légèrement redessiné avec de nouveaux phares et calandre LED ainsi qu’un pare-chocs redessiné.

Lisez aussi: Lancement de la nouvelle Honda City juste au coin de la rue; La ville actuelle sera un modèle à essence uniquement!

La BS6 Honda Jazz devrait également gagner un peu plus d’équipement que la voiture conforme à la norme BS4 et pourrait également voir des garnitures et des garnitures intérieures mises à jour. Bien que Honda ait taquiné le BS6 Jazz bien avant l’imposition du verrouillage, la peur du coronavirus a gravement perturbé le calendrier de lancement de Honda pour plusieurs de leurs voitures. Le BS6 Honda Jazz est encore loin et ne sera lancé qu’après le BS6 WR-V et le Honda City de nouvelle génération. Cela signifie que le BS6 Jazz pourrait être lancé fin juin ou même juillet. Le Jazz continuera de rivaliser avec des modèles comme la Hyundai i20, la Maruti Suzuki Baleno, la Toyota Glanza, la Tata Altroz ​​et la Volkswagen Polo. Fait intéressant, seuls le Tata Altroz ​​et le Hyundai i20 de nouvelle génération se retrouveront avec des moteurs diesel dans ce segment.