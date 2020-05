CBSE Date Sheet 2020 Released, le calendrier pour 10 et 12 est disponible sur cbse.nic.in

– Publicité –



Le ministre des Ressources humaines a publié CBSE Nouvelle feuille de date 2020 le 18 mai. La feuille de date classe 10e et classe 12e. Les deux sont disponibles sur place. Vous pouvez télécharger le calendrier en visitant le site officiel de CBSE qui est cbse.nic.in.

L’examen pour les 10e étudiants du nord-est de Delhi aura lieu les 1er, 2, 10 et 15 juillet et la classe 12 aura son examen d’études commerciales le 9 juillet.

La feuille de date d’examen a été publiée par le ministre des Ressources humaines, Ramesh Pokhriyal lui-même. Hier, il a publié officiellement cette feuille de date sur son compte Twitter, ce qui signifie le 19 mai. Les étudiants peuvent le consulter ici ou consulter la feuille de dates en ligne. Concernant l’examen de classe 10, il ne sera effectué que pour les étudiants du nord-est de Delhi aux dates mentionnées.

Cette année, le conseil d’administration a décidé d’offrir la deuxième chance aux élèves des classes 9 et 11 qui n’ont pas réussi l’examen. Le conseil d’administration effectuera les tests en ligne ou hors ligne afin d’accorder aux étudiants l’admission dans la classe suivante.

Publication de la feuille de date CBSE 2020

Ainsi, tous les candidats bouclent la ceinture et étudient dur pour briller plus brillamment dans votre examen. Bien étudier. Aussi, tous ceux qui obtiennent une deuxième chance du conseil d’administration. Faites-en bon usage et prenez la nouvelle classe. C’est une opportunité en or qui vous est offerte par le conseil d’administration et le ministère. Meilleurs vœux à tous les candidats.

Vous pouvez même consulter la feuille de date fournie ici.

