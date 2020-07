Brittlebone rejoint la classe Priest and Warlock dans l’extension Scholomance Academy de Hearthstone

Les équipes de Netflix et Vancouver Media sont plongées dans le tournage des nouveaux chapitres de «La Casa de Papel». La fiction a mis fin au quatrième saison avec style et sans résoudre le braquage de banque d’Espagne, laissant les parcelles en l’air et ouvertes à de nouvelles livraisons. Le confinement le plus sévère étant […] Plus

Partager :