Miroslav Klose « un grand modèle »

Équipe DFB: les champions du monde de 2014 – et où ils en sont maintenant

1/24 Glaciers, coachs jeunes ou professionnels de troisième division – ou la fin de leur carrière: le parcours des champions du monde 2014 est aussi passionnant que varié. Un aperçu exactement six ans après avoir remporté le titre au Brésil.

2/24 OBJECTIF – MANUEL NEUER (92 matches internationaux): Toujours le gardien de but de l’équipe nationale, mais pas entièrement controversé. Le capitaine voit rarement les grandes actions. Marc-Andre ter Stegen est un concurrent sérieux.

3/24 ROMAN WEIDENFELLER (5): A été autorisé à devenir champion du monde en 2014 sans aucun effort. Dernier match international contre Gibraltar en juin 2015. Il a terminé sa carrière au Borussia Dortmund en 2018.

4/24 RON-ROBERT ZIELER (6): Sans engagement dans le triomphe de la Coupe du monde, plus un candidat pour Löw. Dernier match international il y a près de quatre ans. Était un gardien de but régulier au VfB Stuttgart et a joué pour Hanovre 96 depuis lors.

5/24 DÉFENSE – JEROME BOATENG (76): trié par Joachim Löw après la catastrophe de la Coupe du monde 2018. Était sur la liste de tir au Bayern, mais récemment réhabilité fortement. Icône Blingbling avec son propre magazine de style.

6/24 ERIK DURM (7): Touriste de la Coupe du monde, après et encore ne fait pas partie de la nouvelle construction. Descendu en Angleterre avec Huddersfield Town, a joué pour l’Eintracht Francfort pendant un an.

7/24 MATTHIAS GINTER (29 ans): Son heure n’est venue qu’après le titre mondial, Ginter doit faire partie de la nouvelle équipe rajeunie. Indispensable au Borussia Mönchengladbach.

8/24 KEVIN GROSSKREUTZ (6): Le champion du monde écrasé. Après quelques scandales au KFC, Uerdingen a atterri en 3e division. Maintenant seulement pour être trouvé là dans le deuxième lien, l’avenir est incertain.

9/24 BENEDIKT HÖWEDES (44): Sur le chemin du titre mondial une constance de régularité, n’a pas manqué une minute. Plus tard effrayé par Domenico Tedesco à Schalke 04. A terminé son séjour à Lokomotive Moscou et est actuellement à la recherche d’un nouveau club.

24/10 MATS HUMMELS (70): Tour dans la bataille en 2014. Plus tard, les déficits de vitesse ont évidemment été réglés par Löw. Changement surprenant de retour au Borussia Dortmund. Là, dans sa première saison après le retour des leaders et des meilleurs joueurs.

11/24 PER MERTESACKER (104): Sa cerise sur le gâteau était légendaire. Arrêté après la Coupe du monde en équipe nationale, mais a continué à jouer pour Arsenal. Là, il dirige maintenant l’académie des jeunes.

12/24 SHKODRAN MUSTAFI (20): Sa danse avant la Coupe du monde de Rio de Janeiro est particulièrement mémorable. Avec Arsenal depuis 2016, mais n’a pas été envisagé par Löw depuis longtemps.

13/24 MITTELFELD / ATTACK – JULIAN DRAXLER (51): grand espoir 2014, mûri pour devenir le leader de la Coupe des Confédérations 2017. Il a déménagé de Schalke à Wolfsburg puis au Paris Saint-Germain. Il joue avec les stars mondiales Neymar et Kylian Mbappe.

14/24 SAMI KHEDIRA (77): Löw lui a dit qu’il voulait « créer de l’espace et de l’espace » dans la position à six joueurs de Khedira. Khedira a donc été la première «victime de bouleversement» de Löw après la Coupe du monde 2018. Il joue pour la Juventus et a survécu à une opération l’année dernière.

15/24 CHRISTOPH KRAMER (12): A été utilisé de manière inattendue en finale – et a demandé à l’arbitre s’il s’agissait vraiment de la finale de la Coupe du monde. Déménagé de Mönchengladbach au Bayer Leverkusen et plus tard en arrière. Solide à Gladbach, mais pas un homme pour l’avenir.

16/24 TONI KROOS (96): Décrit par Bernd Schuster comme un « tracteur diesel ». Répondit effrontément: « Par qui? » Peut encore être le métronome d’une équipe. Joue au Real Madrid et a son propre film.

17/24 PHILIPP LAHM (113): Retraite en 2014 au sommet de sa carrière, prématurée pour beaucoup. A joué au Bayern jusqu’en 2017. Incidemment entrepreneur et expert en télévision.

18/24 MESUT ÖZIL (92): Après la Coupe du monde 2018, le bouc émissaire pour beaucoup car il s’était fait prendre en photo avec l’autocrate turc Recep Tayyip Erdogan à l’avance. Démission en juillet 2018 via Twitter avec un big bang et un projet de loi général en trois volets.

19/24 BASTIAN SCHWEINSTEIGER (121): Faire le jeu de la vie lors de la finale de la Coupe du monde 2014 était un timing parfait. Dernier match international en août 2016. Il a mis fin à sa carrière aux USA au Chicago Fire et a récemment fait ses débuts en tant qu’expert TV.

20/24 MARIO GÖTZE (63): héros de la finale de la Coupe du monde. J’ai eu des problèmes avec la renommée et les attentes associées à la célèbre comparaison Messi de Löw. Retourné tristement à Dortmund en 2016. Non nominé pour la Coupe du monde 2018. Laisse l’objectif BVB incertain.

21/24 MIROSLAV KLOSE (137): Machine à but en service. Embarque sur la deuxième voie de l’éducation et faisait partie de l’équipe d’entraîneurs élargie de Löw en 2018. Entraîneur de l’équipe U17 du FC Bayern depuis 2018 et sera à l’avenir entraîneur adjoint des pros sous Hansi Flick.

22/24 THOMAS MÜLLER (100): Le 100e match international contre les Pays-Bas en novembre 2018 est son dernier jusqu’à présent. Longtemps indispensable en tant qu’interprète convaincu de l’espace. Sous Kovac au Bayern à l’extérieur, à Flick fort encore.

23/24 LUKAS PODOLSKI (130): Oncle de l’humeur à Campo Bahia. Dites adieu à l’Angleterre à nouveau avec un objectif de l’année de dire au revoir à l’équipe nationale 2017. Était au Japon avec Vissel Kobe, actuellement avec Antalyaspor. A un magasin de kebab et deux magasins de crème glacée à Cologne.