Brandon Routh explique pourquoi le retour de Superman n’a pas eu de suite

L’argent est définitivement un facteur clé lorsqu’il s’agit de prendre des décisions à Hollywood, et bien que Le retour de Superman collecter 391 millions de dollars dans le monde aurait été un gain incroyable pour un film à petit budget, ce n’était pas suffisant pour impressionner les dirigeants de Warner Bros. Certes, il a été question d’aller de l’avant avec Superman revient 2, avec la masse continentale «New Krypton» que Superman a jetée dans l’espace étant remise en jeu, et des méchants comme Brainiac et Bizarro peuvent être utilisés. cependant, Le retour de Superman«Des performances financières décevantes, suivies par le départ de plusieurs parties intéressées de WB, ont conduit le studio à décider d’ici 2009 de jeter l’éponge sur ce projet particulier.