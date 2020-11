Qu’est-il arrivé à la jambe de Drake? La blessure du rappeur expliquée! – .

in

Drake a publié une photo Instagram avec une genouillère et un fauteuil roulant si naturellement, les fans veulent savoir ce qui est arrivé à sa jambe.

Dans les images téléchargées sur Instagram du rappeur, on peut le voir allongé sur son lit avec sa jambe appuyée et un fauteuil roulant en plan. L’ensemble de photos en noir et blanc a gagné un million de likes en 12 heures.

Naturellement, les fans étaient inquiets et ont commenté leurs vœux au créateur de Laugh Now Cry Later.

La section des commentaires est remplie d’émojis de mains en prière et de force.

«Le lit est écrit pas cloué au lit», a commenté l’un des amis de Drake, Simon Gebrelul, espérant avoir plus de musique.

« Moi tous les jours depuis la quarantaine », a plaisanté le joueur de la NBA Kenny Wooten.

Qu’est-il arrivé à la jambe de Drake?

Le rappeur se remettrait d’une opération au genou. Bien que la nature de la blessure ne soit pas claire, certains fans ont supposé que c’était à cause d’un LCA déchiré.

Un fan a cependant émis l’hypothèse qu’il avait déchiré un cartilage fibreux dans sa jambe.

Peu d’informations sur la blessure de Drake: il a déchiré son ménisque médial ou latéral qui est un cartilage fibreux entre le fémur et les os du tibia et du péroné de la jambe. Le temps de guérison peut prendre jusqu’à 3 ou 4 mois, mais il subit une intervention chirurgicale peut prendre moins de temps (1/2) pic.twitter.com/KgTP3z4eM9 – | ™ 🎭 (@ovosyndicate) 11 novembre 2020

Le 31 octobre, Drake a posté une image claire de sa genouillère dans son histoire sous-titrée: «nouveau défi débloqué».

Il a ensuite supprimé l’histoire et l’a téléchargée avec un message à ses abonnés: «Je veux en fait utiliser ce message pour envoyer de l’amour et de la motivation à quiconque que 2020 a laissé échapper. Commencez à écrire la meilleure histoire de rebond MAINTENANT. »

Blessure au genou précédente de Drake

Ce qui est arrivé à la jambe de Drake n’a rien de nouveau pour lui non plus, car il a eu un passé troublé avec son genou et a subi une intervention chirurgicale en 2009 après avoir déchiré trois ligaments sur scène.

Il a parlé à ses fans de son opération à l’époque, en tweetant: «En studio… je travaille sur Thank Me Later… magie… chirurgie le 8 septembre, puis nous sommes de retour dans les affaires.»

L’opération de la jambe de Drake est devenue une ligne de frappe pour les blagues sur le rappeur. Un fan a tweeté à l’époque: «Drake se fait opérer une petite jambe et ne sait pas comment agir.»

