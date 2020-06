Bosch Saison 7: date de sortie, distribution, intrigue et scénario!

– – –

Mises à jour de la saison 7 de Bosch: Bosch a été l’une des émissions les plus célèbres d’Amazon Prime Videos. L’émission a acquis une immense popularité juste après sa sortie sur la plateforme de streaming. Considérant que Bosch est également l’une des séries les plus anciennes et les plus anciennes d’Amazon Prime Videos. Consultez l’article pour découvrir les événements de la saison 7 de Bosch.

Il y a eu 6 saisons de sortie de Bosch jusqu’à la date. Il est confirmé que la saison 7 sera produite. Pour ajouter à l’excitation, la saison 7 de Bosch va être la saison finale de la série. Les fans sont ravis de la prochaine saison. Cependant, être la dernière saison double l’excitation.

Date de sortie de la saison 7 de Bosch

Jusqu’à présent, la date exacte de la sortie n’est pas déclarée. La production est également retardée en raison de la situation pandémique. Nous savons tous que les projets sont interrompus en raison de l’épidémie de coronavirus. À partir de maintenant, nous pouvons garantir que la saison 7 sera produite mais « quand » ne peut pas encore être répondu.

Le casting de Bosch

Le casting comprendra Titus Welliver comme Harry Bosch, DaJuan Johnson comme Rondell Pierce, Madison Lintz comme Maddie et Bosch Lance Reddick comme Irvin Irving.

L’intrigue de Bosch Saison 7

Au cours de la dernière saison, Bosch a vu le dossier du meurtre de Clayton. Pendant ce temps, il traite également du meurtre de Stanley Kent au Lake Hollywood Overlook. La saison 6 s’est terminée avec plein de cliffhangers. Le chef Irvin commence également son voyage en tant que maire. La saison 7 devrait répondre à toutes les questions soulevées par la saison précédente.

Étant la saison finale, elle va être plus excitante et intense. De plus, la saison 7 sera pleine de mystères.

Pour plus de mises à jour, restez connecté et restez à l'écoute des nouvelles de Honk!

