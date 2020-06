Andrew McLeod n’est pas à l’aise à Adelaide Crows, répond Mark Ricciuto

Le formidable Mark Ricciuto d’Adelaide Crows a réagi à l’affirmation d’Andrew McLeod selon laquelle il « ne se sent pas à l’aise » de retourner au club où il est devenu une légende.

« Je suis un de ces gars qui si vous me demandiez si je me sentais à l’aise pour rentrer dans le club de football, je dirais non », a déclaré McLeod, double médaillé de Norm Smith, sur son podcast, Le Bunji and Brettster Show.

« Je ne marche pas dans les vestiaires. C’est une de ces choses, et j’ai eu cette conversation avec beaucoup de mes anciens coéquipiers, c’est que ce n’est pas un endroit où vous vous sentez bien accueilli.

« Vous voyez beaucoup de gars retourner dans leurs clubs de foot et se sentir bien accueillis … pour moi, les Crows n’ont pas vraiment cette ambiance.

« Ça n’a pas cette ambiance où on a l’impression d’être vraiment les bienvenus.

« Et j’ai fait du travail là-bas, à droite, avec mes programmes et ainsi de suite, mais ce n’est pas un endroit où vous avez l’impression qu’il vous embrasse en tant qu’ancien joueur. »

Andrew McLeod casse le tacle en 2010. (David Mariuz)

McLeod a suggéré que certains de ses coéquipiers à la retraite se sentaient de la même façon, ce qui a incité le membre du conseil Ricciuto à répondre.

« Je suis vraiment déçu de lui d’avoir dit cela publiquement, car il existe des moyens de gérer les choses et des moyens de ne pas les gérer », a-t-il déclaré sur Triple M.

« Et c’est la dernière chose dont le club de football a besoin lorsqu’il essaie de survivre à la plus grande crise financière de l’histoire du football. S’il en est convaincu, juste, parlez, peut-être qu’il l’a fait pour qu’ils » écoutez encore.

« Pourquoi se sentirait-il comme ça? Il a été un grand joueur, c’est une personne formidable, et je sais que [Crows board member] Rod Jameson fait un travail fantastique en dirigeant l’ancien comité des joueurs.

« Andrew n’est pas le genre de mec qui sort et mixe beaucoup … J’ai été déçu pour lui, pour être honnête. »

Andrew McLeod d’Adélaïde en 2003. (Iain Gillespie)

Jameson a parlé à SEN sur les commentaires de McLeod aussi, et a dit qu’il souhaitait plus d’explications.

« C’était un peu surprenant », a déclaré Jameson.

« Il est un employé du club et un entraîneur adjoint de l’équipe féminine, donc ses actions ne reflètent pas ce qu’il a dit.

« C’est vraiment surprenant, j’ai parlé à Andrew (McLeod) et il se sent comme il le fait, ce qui est regrettable.

« S’il veut parler, il le devrait, mais du point de vue de nos anciens joueurs, nous ne pourrions rien faire de mieux avec les programmes que nous avons mis en place et l’Association des joueurs de l’AFL le reconnaît depuis plusieurs années. »

La critique de McLeod était particulièrement inhabituelle car il travaille toujours chez les Crows en tant qu’entraîneur adjoint de leur équipe AFLW.

« C’est une âme capricieuse, c’est un homme magnifique et l’un de nos plus grands », a déclaré Jameson à propos de McLeod.

« Notre connexion avec nos anciens joueurs est énorme – nous avons des académies de père, fils et fille, nous avons 200 sièges à chaque match à domicile où nous engageons nos anciens joueurs et officiels. »

Le président d’Adélaïde, Rob Chapman, a déclaré Triple M hier, lui aussi voulait «affronter» tous les problèmes de McLeod.

« J’adore Andrew, nous le faisons tous », a déclaré Chapman.

« Ses actions ne correspondent pas aux mots que j’ai vu lui être attribués. Nous avons parlé à beaucoup de joueurs aujourd’hui et ils ne comprennent pas tout à fait.

« Écoutez, je suis content que nous y soyons confrontés parce que nous devons posséder ce qui s’est passé et je suis sûr que nous irons au fond des choses. »