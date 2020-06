Bon plan : découvrez deux offres à prix cassés si vous voulez changer de box internet

Depuis quelques années, l’accès à internet est devenu plus simple, car on a maintenant de nombreuses offres proposées par les opérateurs téléphoniques. Cependant, pour les offres de box internet, certaines conditions imposées par les FAI portent encore à confusion auprès des consommateurs.

Et c’est la raison pour laquelle, certains opérateurs ont décidé de changer les choses en proposant des offres plus raisonnables et plus transparentes, comme c’est le cas de RED by SFR et de Bouygues Telecom. Nous allons donc détailler pour vous leurs offres afin que vous puissiez acquérir une box internet au meilleur prix.

La box internet de chez RED by SFR

Grâce à des prix toujours de plus en plus bas, RED by SFR a su s’imposer sur le marché de la connexion internet que ce soit via la box ou via les mobiles depuis ces dernières années.

En ce qui concerne l’offre, actuellement, la box Internet de RED by SFR inclut la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles pour seulement 23 euros par mois au lieu de 36 euros.

De plus, lors de la souscription, vous pouvez encore faire 30% d’économies par rapport au prix en vigueur le reste de l’année, et pour 2 euros de plus par mois, vous aurez accès à l’option TV avec 35 chaînes ou100 chaînes pour 4 euros de plus.

Sinon, autre le fait que ce soit une offre à petit prix, cette dernière est également sans engagement de durée, ce qui veut dire que vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment avec la garantie que le tarif n’augmentera pas après une ou plusieurs années.