Netflix : Unsolved mysteries fait son retour

Mystères non résolus est de retour. La série télévisée qui nous a donné la chair de poule de la fin des années 1980 et du début des années 90 a un nouveau souffle grâce à Netflix, les créateurs originaux de l’émission et les producteurs de Stranger Things. Malheureusement, Robert Stack – incontestablement l’hôte le plus mémorable de la série – est décédé depuis longtemps, ce qui signifie que nous ne pourrons pas être bénis avec sa voix apaisante mais effrayante racontant ces histoires étranges. Mais cela ne signifie pas que le nouveau Unsolved mysteries ne vaut pas la peine d’être regarder. Regardez la bande-annonce ci-dessous. Bande-annonce Mystères non résolus

Quand j’étais jeune, j’étais obsédé par Unsolved Mysteries. L’émission présentait des mystères apparemment inexplicables impliquant des personnes disparues, des meurtres non résolus, des enlèvements extraterrestres et – mon préféré – des fantômes. Il y a eu des interviews avec les vraies personnes impliquées ainsi que des reconstitutions dramatiques, et bien que les valeurs de production n’étaient pas très élevées, il y avait quelque chose d’indéniablement troublant dans la série. À plus d’une occasion, cela m’a fait tellement peur que j’ai dû dormir avec les lumières allumées.

Maintenant, Mystères non résolus est de retour, avec de tout nouveaux épisodes sur Netflix. Voici comment Netflix décrit l’émission:

« Fusionnant des éléments de signature de la série originale avec une narration immersive contemporaine axée sur les personnages, les 12 nouveaux épisodes sont enracinés dans les expériences de gens ordinaires qui ont vécu l’impensable – du traumatisme de la disparition inexpliquée ou de la mort horrible d’un être cher au décès choquant d’une rencontre paranormale bizarre. Aux côtés des détectives et des journalistes, les membres de la famille offrent des indices, présentent des théories et identifient les suspects, en espérant qu’un spectateur détienne la clé pour résoudre le mystère. »

Les six premiers épisodes de cette nouvelle version de l’émission sont pour certains très addictifs. On doit aussi admettre que la présence inquiétante de Robert Stack manque terriblement – il n’y a pas d’hôte du tout cette fois – et la seule vraie plainte est que les six premiers épisodes ne couvrent aucune histoire paranormale (à l’exception d’un épisode axé sur un OVNI). Justement les épisodes qui traitent de paranormal demeurent les épisodes les plus appréciés par les fans de la série.

Peut-être que certains des six épisodes restants s’en occuperont. Au-delà de ces plaintes, cette nouvelle Mystères non résolus a un design de production beaucoup plus impressionnant que l’original, et certains des contes sont vraiment étranges.

Le nouveau Mystères non résolus provient des producteurs de Cosgrove / Meurer Productions, Terry Dunn Meurer, John Cosgrove, Robert M. Wise et Shawn Levy et Josh Barry de 21 Laps Entertainment. Les six premiers épisodes arrivent le 1er juillet.