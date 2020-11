Blizzard met à jour la politique de World of Warcraft pour décourager le multiboxing

Image via Blizzard Entertainment

Blizzard a partagé ses plans de mise à jour des politiques pour faciliter l’action contre les utilisateurs qui utilisent un logiciel de diffusion d’entrée.

Le logiciel de diffusion d’entrée permet à un joueur d’appuyer sur une touche et de la mettre en miroir sur plusieurs clients différents du jeu. Cette pratique est communément appelée multiboxing et est utilisée dans World of Warcraft, permettant à un joueur de cultiver des objets sur plusieurs comptes en même temps ou de compléter des séries de quêtes qui nécessiteraient plus d’un joueur.

« Comme World of Warcraft a évolué, nos politiques ont également évolué pour soutenir la santé du jeu et les besoins des joueurs », a expliqué Blizzard dans un article de blog en ligne. «L’utilisation d’un logiciel de diffusion d’entrée qui reflète les frappes sur plusieurs Sensationnel les clients du jeu seront bientôt considérés comme une infraction pouvant donner lieu à une action. Nous pensons que cette politique est dans le meilleur intérêt du jeu et de la communauté. »

Blizzard a continué à partager les conséquences auxquelles les joueurs surpris en train d’utiliser ce logiciel seront confrontés.

«Nous allons bientôt commencer à émettre des avertissements à tous les joueurs qui sont détectés à l’aide d’un logiciel de diffusion d’entrée pour mettre en miroir des commandes sur plusieurs comptes en même temps (souvent utilisé pour le multi-boxing). Avec ces avertissements, nous avons l’intention d’informer les joueurs qu’ils ne doivent pas utiliser ce logiciel pendant la lecture World of Warcraft. Peu de temps après, les avertissements se transformeront en actions sur le compte, ce qui peut inclure la suspension et, si nécessaire, la fermeture permanente du joueur. World of Warcraft comptes). »

Bien que Blizzard n’autorise pas les joueurs à utiliser ce logiciel sur son client, les joueurs pourront toujours détenir autant d’abonnements qu’ils le souhaitent et y jouer simultanément en utilisant les outils nativement dans le jeu.

