Les scènes d’ouverture de Mulan sont maintenant disponibles en ligne – / Film

Le remake en direct de Disney Mulan est maintenant disponible sur Blu-ray et numérique, ainsi que disponible à l’achat premium sur Disney +. Les choses ne se sont pas déroulées exactement comme Disney le souhaitait avec l’épopée – ils espéraient sortir Mulan partout en salle et à la gloire du box-office. Au lieu de cela, à cause du coronavirus, le film a fini par aller à Disney + aux États-Unis – pour un prix supplémentaire. Mais si vous avez attendu pour accéder Mulan d’une autre manière, il est maintenant disponible sur Blu-ray et numérique. Et si tu es encore non vendu, voici les premières scènes d’ouverture du film.

Scènes d’ouverture de Mulan

j’ai regardé Mulan à l’époque où il a frappé Disney +, et voici ma prise torride: tout va bien. Je ne suis pas du tout dans le réservoir pour ces remakes de Disney en direct, mais je ne me suis jamais ennuyé de regarder ça, alors hé – c’est quelque chose. Cela dit, le film souffre de choix très étranges – notamment l’idée de donner des super pouvoirs à Mulan, qui est si loin du film original que c’est à la limite du bizarre. Ensuite, il y a les controverses en coulisse, comme la star Yifei Liu exprimant son soutien à la police face aux manifestants lors des manifestations de 2019-2020 à Hong Kong; et, comme le rapporte la BBC, les remerciements finaux remerciant une «agence de sécurité du gouvernement dans la province du Xinjiang, où environ 1 million de personnes – principalement des Ouïghours musulmans – seraient détenues.

Tout cela, et plus encore, supprime en quelque sorte le peu d’enthousiasme que j’ai pour le film. Mais si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez vérifier Mulan sur Blu-ray et VOD dès maintenant. La vidéo ci-dessus présente les séquences d’ouverture du film, qui montrent que l’enfant Mulan est chargé de cacher son ch’i surpuissant, puis plus tard, l’aîné Mulan est mis en place pour rencontrer un mari par un entremetteur.

Dans Mulan, «Une jeune femme intrépide risque tout par amour pour sa famille et son pays pour devenir l’un des plus grands guerriers que la Chine ait jamais connus.» La version Blu-ray et VOD comprend les fonctionnalités spéciales suivantes.

De Disney Mulan Fonctions bonus numériques

Caractéristiques: Mise à jour d’un classique – Découvrez comment les cinéastes ont honoré le classique animé original tout en créant une aventure épique d’action en direct pour une nouvelle génération. Mulan by Another Name – Rencontrez l’acteur talentueux Yifei Liu et retracez son parcours pour devenir Mulan, du test d’audition à la guerrière à l’écran. Being Bad – Voir les acteurs Jason Scott Lee et Li Gong se transformer en duo diabolique du film grâce à un entraînement intense, des costumes spectaculaires et plus encore. Reflections of Mulan – Entrez dans le studio et écoutez ce qui a inspiré la musique et le son du film, puis écoutez Yifei Liu enregistrer la chanson la plus emblématique de MULAN. L’original Mulan – Ming-Na Wen, qui a exprimé Mulan dans le classique animé original, réfléchit à cette expérience et à son camée dans ce film.



Scènes supprimées: Petite soeur couture Couture de jeunes à vieux Mulan Hawk et Mulan se rencontrent à Forest Mulan Underwater sauvé par Phoenix Mulan écrase les Rourans Le chancelier revient à la sorcière



Vidéos musicales: Vidéo conceptuelle «Reflection (2020)» réalisée par Christina Aguilera Vidéo lyrique «Reflection (2020)» interprétée par Christina Aguilera Vidéoclip «Reflection» interprété par Yifei Liu (mandarin) Vidéoclip «Reflection» interprété par Yifei Liu (anglais) Vidéo conceptuelle «Loyal Brave True» (anglais) interprétée par Christina Aguilera Vidéo conceptuelle «Loyal Brave True» (espagnol) interprétée par Christina Aguilera Vidéo lyrique «Loyal Brave True» (anglais) interprétée par Christina Aguilera Vidéo lyrique «Loyal Brave True» (espagnol) interprétée par Christina Aguilera



