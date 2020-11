Marco Rubio clown pour avoir prédit une vague bleue en Floride

Dans un cas de métaphores mitigées, Marcio Rubio a semblé prédire une «vague bleue» en Floride le jour du scrutin – et les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à faire le clown sur le sénateur de Floride.

«En 2016, les républicains ont terminé avec un avantage de 0,6% #Floride Attendez de voir ce que c’est cette fois », a tweeté Rubio à côté d’un gif d’une grande vague bleue de l’océan, apparemment inconscient que la vague bleue symbolise une victoire démocrate.

« Monsieur, et je le dis avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un idiot », comédienne Sarah Cooper tweeté en réponse.

Lisez aussi: La star hollywoodienne du Walk of Fame de Donald Trump embarquée avant la nuit des élections

«Savez-vous que vous avez posté une vague bleue?» Patricia Arquette tweeté.

Lors de l’élection de 2016, Donald Trump a remporté la Floride avec 48,6% des voix, tandis que Rubio a remporté la course au Sénat avec 52% des voix. Sondages fermés dans l’état à 17 h HP / 19 h HE; un vainqueur dans les courses présidentielles et sénatoriales n’a pas encore été appelé.

Jetez un œil à d’autres réponses ci-dessous:

La vague bleue arrive comme… https://t.co/IUXLtxrnxH – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 3 novembre 2020

Ummm… avez-vous intentionnellement montré une vague bleue? Parce que je ne pense pas que cela signifie ce que vous pensez que cela signifie. pic.twitter.com/Rt0RuAAqY0 – Kurt « Mask Up, Vote Early » Eichenwald (@kurteichenwald) 3 novembre 2020

Monsieur, et je dis cela avec tout le respect que je vous dois, ur un idiot – Sarah Cooper (@sarahcpr) 3 novembre 2020

Alors tu es d’accord, ça va être une vague bleue pic.twitter.com/o1ilHikf9Y – subvention 🧔🏻 (@urdadssidepiece) 3 novembre 2020

Vous vous trollez avec cette « vague bleue » ??? – Sally Kohn (@sallykohn) 3 novembre 2020

Assez audacieux de ta part pour prédire une vague bleue – Molly Knight (@molly_knight) 3 novembre 2020

Rubio essaie vraiment d’éloigner cette couronne de sénateur le plus stupide de Marsha Blackburn – Adam « Expand the Court » Best (@adamcbest) 3 novembre 2020