Black Panther 2 Marvel Date de sortie, [CAST], Intrigue et autres détails sur la suite

La date de sortie de Black Panther 2 a été annoncée par la Marvel, nous avons tous les détails sur la suite. Le tout nouveau fan club appelé «Wakanda Forever» est créé par les studios Marvel.

Le premier opus a été publié en février 2018, ce qui a créé une immense base de fans. Le film était l’un des meilleurs succès et les critiques étaient les meilleures parmi les autres films Marvel.

Black Panther 2 Marvel Date de sortie

La suite est réalisée par Disney qui a été annoncée un mois plus tard lors du festival D23 de Disney. La sortie du film devrait avoir lieu le 6 mai 2020 et la date de lancement est révisée deux jours plus tard, soit le 8 mai 2022.

Personnage et personnage de Black Panther 2

Le rôle de l’agent de la CIA Everett K. Ross est joué par Martin Freeman et les personnages Wakanda sont joués par Lupita Nyong’o Letitia Wright Danai Gurira, Winston Duke et Daniel Kaluuya, tous les acteurs de Black Panther devraient revenir pour la suite. Donald Glover verra une nouvelle apparition dans le film.

La garde est maintenue par le Marvel autour du scénario comme toujours. Certains indices mystérieux sont abandonnés par Kevin Feige, ce qui implique que la situation et les circonstances d’origine de Wakanda et Black Panther seront la force directrice de l’avenir de la séquence.

Les fans regardent le teaser avec le même enthousiasme et l’excitation. Aucune photo et vidéo de la continuité n’a été renversée jusqu’à présent. Le précédent volet du film a remporté plusieurs prix tels que des Oscars, des Golden Globes tout comme des Critics Choice Awards. Il a également été choisi pour quelques autres récompenses.

Killmonger peut-il revenir?

Le public n’est généralement pas censé prendre racine pour le pauvre gars, mais Stevens d’Erik’Killmonger n’était pas un antagoniste normal et il a finalement résolu le «problème de méchant» de Marvel.

Indépendamment de la Jordanie, a remporté une décoration du meilleur méchant aux MTV Movie & TV Awards. Il est peu probable qu’il puisse revenir, mais vous ne le savez jamais dans le monde des super-héros, et tout ce que le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, dira pour l’instant, c’est qu’il est trop tôt pour le dire et « rien n’est encore défini de presque n’importe quelle manière ».

Ce n’est pas un non.

Là encore, peut-être que Jordan est en conflit, disant qu’il a suivi une thérapie après avoir apprécié Killmonger dès la première photo.

Bande-annonce de Black Panther 2

Un profil du PDG de Disney, Bob Iger, au Wall Street Journal du 2 octobre, impliquait que Coogler «commençait tout juste le processus de présentation du récit» pour Black Panther 2. Mais sans script achevé, sans date de production dans le journal et à proprement parler, il n’y a pas encore de bande-annonce à répéter jusqu’au départ.

Un lancement en 2022 n’anticipe aucune séquence avant 2021 au plus tôt. Désolé.

