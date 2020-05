Ron Howard dirige l’histoire de Thai Cave Rescue Thirteen Lives – Africadaidly

Ron Howard réalisera un film basé sur le Thai Cave Rescue.

«Treize vies», dit Collider, sera basée sur le sauvetage de la grotte de Tham Luang en 2018 dans lequel une équipe de football de garçons de Thaïlande qui s’est retrouvée piégée dans une grotte pendant plus de deux semaines lorsque de fortes pluies ont partiellement inondé la grotte, bloquant leur sortie. Les 12 garçons ont tous été secourus avec leur entraîneur de 25 ans, bien que l’effort ait coûté la vie à Saman Kunan, un retraité de la marine thaïlandaise, qui a manqué d’air tout en sauvant les enfants. Un autre plongeur de sauvetage, Beyrouth Pakbara, est décédé un an et demi plus tard des suites d’une infection sanguine contractée lors de la mission de sauvetage.

Le film met en scène William Nicholson, scénariste nominé aux Oscars du film « Gladiator » de Ridley Scott.

Le film, l’un des nombreux projets sur l’incident en cours, est actuellement projeté par CAA dans plusieurs studios.