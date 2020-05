Les dirigeants de la WWE viennent de vendre plus de 2 millions de dollars en stock

Deux dirigeants de la WWE ont vendu plus de 2 millions de dollars d’actions, révèle un dossier de la SEC. Producteur exécutif Kevin Dunn a vendu un énorme 33 000 actions de son stock, qui, à un taux de 45,46 $ par action, s’élève à plus de 1,5 million de dollars. Les 33 000 actions représentent environ un cinquième de l’actionnariat total de Dunn à la WWE, ce qui lui laisse environ 125 000 actions. Vice-président exécutif des opérations de la WWE Bradley Blum, d’autre part, a vendu la quasi-totalité de ses actions. Blum a déchargé 16 358 actions, ne laissant que 3 103 actions dans son portefeuille. Les ventes d’actions de Blum ont rapporté plus de 740 000 $.

Il est intéressant d’essayer de comprendre la raison de ce déversement massif de stocks. Les actions de la WWE ont grimpé en flèche après leur rapport financier du premier trimestre, qui annonçait des bénéfices potentiellement record, même si le flux de revenus des événements en direct de la société est complètement fermé et WrestleMania a dû être enregistré dans un bâtiment vide. Cet argent est construit sur la force des contrats de télévision lucratifs de la WWE, ainsi que sur l’argent que la société a tiré d’un accord avec le gouvernement de l’Arabie saoudite pour organiser des émissions dans le pays. Mais comme nous en avons parlé plus tôt cette semaine, il est tout à fait possible que la WWE ait culminé avec ces offres. Les cotes sont plus faibles que prévu et continuent de baisser malgré le gros montant payé pour les droits de diffusion des émissions de la WWE. Est-ce que Fox et les États-Unis seront prêts à payer autant d’argent la deuxième fois pour des émissions qui se sont avérées moins performantes? Si c’est le cas, la bosse actuelle pourrait être temporaire et maintenant pourrait être un bon moment pour vider le stock avant que la réalité ne se rétablisse.

Cela éclabousse un peu d’eau froide sur une rumeur récente selon laquelle la WWE pourrait être mise en vente, car ce stock vaudrait sûrement plus cher dans un proche avenir si une vente était dans les cartes. Une autre possibilité est que les deux hommes espéraient devenir le prochain président de la WWE. Coprésidents de la WWE George Barrios et Michelle Wilson a quitté l’entreprise plus tôt cette année, et alors que la WWE a nommé Frank Riddick III en tant que directeur financier par intérim, aucun nouveau président n’a été nommé. La rumeur disait que Dunn était un favori pour le travail, mais cela n’a peut-être pas fonctionné. Là encore, pour Dunn, la vente de grandes quantités d’actions de la WWE n’est pas si inhabituelle. Dunn a déjà vendu de grandes quantités de stocks, aussi récemment qu’en 2018. Bien sûr, il est possible qu’il n’y ait aucune explication juteuse derrière les ventes. Peut-être que Dunn et Blum préfèrent simplement garder leur argent en espèces. Ou peut-être envisagent-ils d’acheter une île ensemble pour la mettre en quarantaine contre les coronavirus. C’est vraiment la supposition de n’importe qui.

La WWE a récemment été poursuivie par un groupe de ses propres actionnaires dans le cadre d’un recours collectif en raison de délits d’initiés présumés. Cependant, aucun des deux hommes ci-dessus n’a été nommé dans le procès. Blum a été avec la WWE pendant près de 14 ans, tandis que Dunn a été avec la WWE toute sa vie. Le père de Dunn, Dennis Dunn, travaillé pour Vince McMahon’s père, Vince McMahon Sr., et la légende raconte que Dennis Dunn a une fois enregistré des bandes d’émissions de la WWE à partir d’une voiture en feu, et en conséquence, McMahon Sr. a promis de toujours prendre soin du fils de Dunn.

