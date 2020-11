Bielsa affirme qu’il n’est «  pas facile  » d’arrêter Dominic Calvert-Lewin, mais l’équipe de Leeds «  entière  » a essayé – .

in

Le patron de Leeds United, Marcelo Bielsa, a déclaré à Leeds Live que toute son équipe avait travaillé dur pour garder Dominic Calvert-Lewin silencieux samedi.

Les Blancs se sont rendus pour affronter Everton samedi soir, espérant une victoire après avoir enduré une nuit frustrante contre Arsenal la semaine dernière.

Leeds était la meilleure équipe du début à la fin et a obtenu un vainqueur mérité lorsque Raphinha a lancé une frappe en deuxième période dans le coin du filet.

Leeds a eu plus de 20 tirs au but à Goodison Park, il est donc difficile de discuter avec eux en train de manquer de gagnants, et ils ont fait du bon travail en annulant Everton.

James Rodriguez a été suivi avec diligence par Stuart Dallas, Richarlison a fait une figure frustrée et Calvert-Lewin n’a pas pu tirer grand-chose de la ligne arrière de Leeds.

L’international anglais n’avait qu’un seul tir cadré, et alors qu’il était sa menace aérienne habituelle avec huit têtes gagnées, il n’a pas pu trouver le filet.

Après le match, Bielsa a admis que toute l’équipe de Leeds avait fait un « gros effort » pour arrêter Calvert-Lewin, travaillant dur pour s’assurer qu’il n’avait pas de grandes chances de marquer même s’il était toujours dangereux – et cela a fonctionné un régal.

«Ce n’est pas facile de le neutraliser», a déclaré Calvert-Lewin. «Toute l’équipe a fait un gros effort défensif pour l’arrêter, en particulier les défenseurs centraux contre lui. Mais il avait des chances de marquer et nous avons travaillé pour que les opportunités qu’il avait au but soient difficiles. Mais néanmoins, c’était un joueur aussi dangereux que d’habitude », a-t-il ajouté.

