Hommages rendus à Jack Merritt et Saskia Jones à l’occasion du premier anniversaire de l’attaque du London Bridge

Des hommages ont été rendus à Jack Merritt et Saskia Jones à l’occasion du premier anniversaire de l’attaque du London Bridge. M. Merritt, 25 ans, et Mme Jones, 23 ans, ont été poignardés et tués par un terroriste condamné, Usman Khan, lors d’un événement pour célébrer le cinquième anniversaire de l’organisation d’éducation pénitentiaire, Learning Together, où le couple travaillait. M. Khan, 28 ans, était sans permis lorsqu’il a assisté à l’événement armé de deux couteaux de cuisine et portant un faux gilet de suicide.Il a été abordé par des membres du public avec une défense de narval, un brochet décoratif et un extincteur avant qu’il ne soit abattu. décédée par la police sur le pont de Londres.Saskia Jones (photo) a été assassinée lors de l’événement et un certain nombre de projets hérités ont été annoncés par sa mère (Photo: AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE) « Traumatique » dans un discours préenregistré pour le virtuel service diffusé pour marquer le premier anniversaire, le révérend chanoine David Parrott, vicaire de la guilde de la Church of St Lawrence Jewry et aumônier de la City of London Corporation, a exhorté le public à se souvenir de tous ceux qui ont été touchés par l’attaque de Fishmongers ‘. Hall et pour tous «qui ce jour-là reste un souvenir traumatisant» Au programme Learning Together de l’Université de Cambridge, dont M. Merrit était coordinateur du cours et Mme Jones était bénévole, des collègues ont également célébré cet anniversaire. Ruth Armstrong et Amy Ludlow, codirectrices de Learning Together, ont déclaré dans une déclaration commune qu’elles pleuraient «la perte de notre collègue inspirant Jack, et de notre brillante ancienne élève Saskia». Le vice-chancelier de l’Université de Cambridge, le professeur Stephen J. Toope, a déclaré que M. Merritt et Mme Jones étaient dans les pensées de la communauté universitaire, ainsi que de leurs familles, amis et collègues et de ceux qui «ont vécu l’horreur de cette attaque et le traumatisme de ses conséquences ». Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré à propos de M. Merritt et de Mme Jones:« Ils resteront à jamais dans nos pensées, tout comme les familles et les amis de toutes les personnes touchées. » Il les a félicités tous les deux pour «les principes qu’ils défendaient et l’espoir qu’ils inspiraient». Des hommages et des fleurs ont été déposés à London Bridge à la suite de l’attaque de l’année dernière (Photo: Richard Baker / Getty) LegaciesL’anniversaire survient alors que la famille de Mme Jones a annoncé qu’elle participerait à une consultation pour une nouvelle loi visant à assurer une «sécurité adéquate» dans des lieux publics. Sa mère, Michelle Jones, a déclaré qu’elle souhaitait une nouvelle législation pour «éviter qu’une autre famille ne soit déchirée dans des circonstances similaires». Dans un communiqué publié par la police métropolitaine, Mme Jones a déclaré qu’elle travaillait à créer plusieurs héritages au nom de sa fille. inclure la collaboration avec le gouvernement pour prendre en compte la recherche de thèse que sa fille a faite avec Rape Crisis à Cambridge dans le cadre de son examen en cours sur la façon dont le viol et la violence sexuelle sont traités dans le système de justice pénale. Il est prévu de créer un prix annuel pour Les agents de liaison sur la violence dans les universités et Mme Jones ont déclaré qu’ils avaient l’intention de travailler avec l’Université Anglia Ruskin à Cambridge pour créer une bourse de doctorat au nom de sa fille. «Belle âme» L’impact de M. Merritt sur ceux avec qui il a travaillé a également été reconnu. L’ancien membre du gang et condamné, Rosca Onya, a sorti un single hommage pour lui rendre hommage. Le père de M. Merritt, Dave Merritt, a déclaré à Sky News que le single, appelé Jack, les avait «remontés le moral» après une année difficile. Il a ajouté que bien que la famille ait été «émue» et «inquiète» à propos de l’anniversaire, elle voulait se souvenir des «bonnes choses à propos de Jack et de sa vie et le célébrer». M. Onya a rencontré M. Merritt dans le cadre du programme Learning Together et ils sont devenus amis. Il a rendu hommage à une «âme bienveillante» et «belle» et a déclaré qu’avec son soutien, il avait pu changer sa vie. M. Merritt, a-t-il ajouté, l’avait aidé à se préparer à ses audiences de libération conditionnelle, puis l’avait encouragé dans sa carrière musicale lorsqu’il avait été libéré de prison en 2018. Vendredi, la famille de M. Merritt avait intenté une action en justice contre le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur pour M. La mort de Merritt. Leur avocat a déclaré que la famille n’avait «pas d’autre choix» que d’engager une procédure peu de temps avant la limite d’un an pour les plaintes déposées en vertu de la loi sur les droits de l’homme. L’enquête sur l’attaque terroriste du London Bridge devrait avoir lieu en avril prochain.