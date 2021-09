Better Call Saul saison 6 : La première photo de Bob Odenkirk annonce son retour sur le tournage

Better Call Saul maintient le tournage de sa saison 6 sur les rails, malgré la mésaventure qui a affecté le séjour de Bob Odenkirk sur le plateau. Aujourd’hui, près d’un mois et demi plus tard, les fans sont surpris par la bonne nouvelle.

Better Call Saul n’a pas gratifié les écrans des fans de nouveaux épisodes depuis la diffusion de la saison 5 sur AMC l’année dernière. La production du cinquième volet, qui a été retardée jusqu’en mars 2021, lorsque les acteurs et l’équipe ont repris le tournage.

Bob Odenkirk revient sur le plateau de tournage de la saison 6 de Better Call Saul, après avoir été absent depuis fin juillet

Le tournage des prochains épisodes de Better Call Saul devrait se poursuivre jusqu’en novembre de cette année, selon le plan original révélé par la star principale de la série, Bob Odenkirk, qui joue Jimmy McGill/Saul Goodman. La première est prévue pour 2022.

Dans cette optique, de nombreux fans de Better Call Saul se sont inquiétés après que la star de Saul Goodman ait été victime d’une petite crise cardiaque fin juillet alors qu’il était sur le plateau, l’obligeant à s’absenter. Ils pensent que son absence pourrait retarder le tournage. Cependant, l’équipe de production de la série a confirmé que le travail n’était pas arrêté.

La bonne nouvelle a été révélée ce mercredi 8 septembre, lorsque Bob Odenkirk lui-même a surpris les fans de Better Call Saul sur Twitter en partageant une photo de lui alors qu’il se maquillait pour réintégrer le plateau de tournage de la saison 6 de la série policière d’AMC.

Bob Odenkirk a annoncé son retour sur le plateau de Better Call Saul saison 6

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) September 8, 2021

La star de Better Call Saul s’apprête à tourner les scènes tant attendues du sixième et dernier épisode de la série après une pause réparatrice bien méritée. Sur la photo, on voit Odenkirk devant le miroir, assis sur la chaise de maquillage. C’était son message :

“Retour au travail sur Better Call Saul ! Je suis si heureux d’être ici et de vivre cette vie spécifique entouré de personnes si formidables. Au fait, voici la maquilleuse professionnelle Cheri Montesanto, qui m’enlève toute la laideur du tournage !”

Il s’agit sans aucun doute d’une excellente nouvelle qui réjouit non seulement les acteurs et l’équipe de Better Call Saul, mais aussi les fans qui ont une admiration totale pour Bob Odenkirk, en raison de la qualité d’interprétation de Saul Goodman, le personnage que l’on connaît depuis les événements de la série originale Breaking Bad, depuis plus de 10 ans.