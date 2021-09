Tokyo Revengers épisode 23 sur Crunchyroll : Date et heure de sortie de l’animé en France

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé Tokyo Revengers approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 23 de Tokyo Revengers sur Crunchyroll en France ?

Tokyo Revengers épisode 23 sur Crunchyroll

La bataille finale entre Valhalla et Toman se termine avec l’épisode 23 de Tokyo Revengers. Mikey punit Kazutora pour avoir poignardé Baji. Baji révèle la vérité à Takemichi, qui a réussi à empêcher Mikey de tuer Kazutora. Cet épisode sera diffusé lorsque l’anime sera diffusé le dimanche. Dans le dernier épisode de Tokyo Revengers, Mikey récupère le charme de Baji et se souvient de son passé où ils forment le Tokyo Manji Gang. Dans le passé, l’équipe se déplace sur la moto en direction du sanctuaire, où Mikey les a convoqués. Le 19 juin 2003, Mikey, âgé de douze ans, et les semblables de Baji se réunissent au Shrine.

Draken, Mitsuya, Pah-Chin et Kazutora sont les premiers à arriver à temps, mais Baji et Mikey sont en retard. Draken commente qu’il savait que Mikey arriverait en retard comme d’habitude. Baji commente que Mikey le traîne en arrière puisqu’il doit le porter. Draken demande à Mikey pourquoi il les a appelés au sanctuaire. Mikey demande à l’équipe s’ils ont déjà entendu parler des Dragons Noirs. Mitsuya répond qu’il a entendu dire qu’ils sont brutaux et qu’ils ont trois ans de plus qu’eux. Mikey demande à Kazutora pourquoi il ne leur a pas dit, mais Baji lui a dit que Kazutora a combattu seul avec les Dragons Noirs.

Pah-Chin est surpris que Kazutora ait affronté les Dragons Noirs seul. Il réalise que Kazutora vit sur le territoire des Dragons Noirs. Draken demande si Mikey a l’intention de faire tomber les Black Dragons. Mikey est d’accord et dit que les Dragons Noirs sont étendus et qu’il faut trouver une bonne raison pour les embêter. Baji commente qu’il a une idée et suggère de créer leur gang. Draken aime cette idée, et Baji commente que Mikey est leur commandant.

🎬 Images promotionnelles de l'épisode 23 "End of war" de #TokyoRevengers (1/2) pic.twitter.com/Th2jjLyhnS — Tokyo Revengers FR (@TokyoRevengerFR) September 6, 2021

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 23 de Tokyo Revengers sortira-t-il sur Crunchyroll ?

Tokyo Revengers épisode 23 : Date de sortie et heure précise

L’épisode 23 de Tokyo Revengers sortira le samedi 11 septembre ou le dimanche 12 septembre en fonction de votre emplacement dans le monde. L’épisode 23 de Tokyo Revengers devrait être diffusé sur Crunchyroll à 21h00 le samedi 11 septembre en France.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par Crunchyroll, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Les épisodes précédents sont également disponibles en streaming sur Crunchyroll.